Bengoa lamenta que la diabetes se haya colocado en 'standby' durante la pandemia y su imparto en el paciente

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El co-director del Institute for Health and Strategy (SI-Health) y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en temas de salud, Rafael Bengoa, afirma que la diabetes durante la primera oleada de la pandemia fue colocada en 'standby', lo que supuso perdidas de citas y controles a los pacientes.

"El modelo actual de la gestión de la diabetes sufre el mismo mal que para todas las enfermedades crónicas: el modelo asistencial actual está fragmentado, es pasivo e ineficiente y no proporciona la calidad y seguridad clínica esperables", ha señalado Bengoa, quien ha añadido que "el problema es la falta de proactividad y continuidad de cuidados y solo en pocos lugares se ofrece un control proactivo al paciente".

El experto indica, además que "seguir desarrollando ese modelo pasivo no nos prepara para la siguiente crisis ni sirve para prevenir las enfermedades crónicas que causan el 91 % de las muertes en España y en la mayoría de los países". Pero señala que esta segunda oleada debería ser "una oportunidad perspectiva de oportunidad de cambio, porque la pandemia, efectivamente, crea condiciones favorables para una gestión más eficaz de la diabetes en la fase post pandémica".

Del mismo modo, el experto advierte que "las ventanas de oportunidad no duran mucho: se abren y se cierran". En estos momentos y precisamente para aprovechar la ventana de oportunidad por el COVID-19 en el ámbito de la gestión y política sanitaria, se pueden crear mejores condiciones para que esas iniciativas micro escalen y se conviertan en la regla.

Precisamente, Bengoa intervendrá en el Diabetes Experience Day, cobn motivo del Día Mundial de la Diabetes, el próximo 14 de noviembre. En el acto también se incluirá la presentación de la guía 'La Atención integrada de la diabetes: desde el diseño hasta la implementación', diseñada por expertos con el fin de apoyar la capacidad de implementación de esos niveles superiores de gestión sanitaria. La guía es fruto de la experiencia, puesto que hay numerosas iniciativas y proyectos de mejor gestión de la diabetes.

"Son prácticamente todos ejemplos del ámbito micro, del nivel de la prestación. Son la excepción, no son la regla", ha señalado Bengoa. El documento de implementación aporta un marco de trabajo en el cual se puede entrever todas las intervenciones que es necesario hacer en una comunidad, entre ellas el papel fundamental de la tecnología en los próximos años, así como la coparticipación de los pacientes en el diseño de servicios y en la auto gestión de su diabetes.