Beneficios de los procedimientos de ablación de campo pulsado en mujeres con fibrilación auricular

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con fibrilación auricular (FA) que se someten a un procedimiento denominado ablación de campo pulsado (PFA por sus siglas en inglés) obtienen tan buenos resultados como los hombres con FA que se someten al mismo procedimiento, según un estudio internacional a gran escala dirigido por la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai (Estados Unidos), publicado en la revista 'JAMA Cardiology'.

Este estudio es el primero que compara los resultados por sexo de pacientes con FA sometidos a PFA, que es una nueva tecnología y la última modalidad de ablación que puede utilizarse para restablecer un ritmo cardiaco regular. Los resultados muestran también que es segura y tan eficaz para los hombres como para las mujeres.

"Estos resultados son importantes, ya que las mujeres están infrarrepresentadas en estudios previos de ablación y los resultados han sido dispares en cuanto a la seguridad y la eficacia de las estrategias de ablación convencionales, como la radiofrecuencia o la crioablación", dice el primer autor Mohit Turagam, Profesor Asociado de Medicina (Cardiología) en Icahn Mount Sinai.

La FA es un latido irregular o trastorno del ritmo cardiaco. Los pacientes con FA pueden someterse a un procedimiento con catéter para tratar este ritmo cardiaco anormal, denominado ablación con catéter. Este procedimiento consiste en hacer cicatrices en pequeñas zonas del corazón implicadas en el ritmo anormal, lo que impide que las señales o ritmos eléctricos anormales se desplacen por el corazón.

En la actualidad se utilizan habitualmente dos tipos de ablación: la ablación por radiofrecuencia, que utiliza energía térmica para eliminar la zona problemática, y la crioablación, que utiliza energía fría. Estas modalidades de ablación se asocian a un mayor riesgo de posibles complicaciones, como daños en el esófago, estenosis de la vena pulmonar y lesión del nervio frénico. La PFA es un nuevo tipo de ablación que no utiliza temperatura, sino pulsos eléctricos cortos de alta energía dirigidos principalmente a las células cardiacas. Este procedimiento con catéter es más preciso que la radiofrecuencia y la crioablación, y no causa daños en el esófago, las venas pulmonares ni el nervio frénico (que controla el diafragma y es esencial para la respiración).

Los investigadores realizaron un análisis retrospectivo de 1.568 pacientes del Estudio multinacional sobre los métodos, la eficacia y la seguridad en el uso clínico posterior a la aprobación de la ablación por campo pulsado (MANIFEST-PF). Se trata de un gran registro multinacional de 24 centros europeos e incluye a pacientes que se sometieron a su primera PFA para la FA entre marzo de 2021 y mayo de 2022 (después de que el dispositivo recibiera la aprobación regulatoria en Europa).

Clasificaron a los pacientes por sexo y evaluaron los resultados clínicos de la PFA dentro de estos grupos. Estudiaron la eliminación de la FA y eventos adversos como complicaciones esofágicas, estenosis de la vena pulmonar, lesión del nervio frénico, taponamiento pericárdico (acumulación de líquido en el corazón) y lesión vascular.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en la arritmia auricular recurrente en hombres frente a mujeres. En concreto, el 79% de los hombres frente al 76% de las mujeres no presentaron arritmia auricular recurrente tras la PFA, una diferencia que no fue estadísticamente significativa. La tasa de pacientes que necesitaron una segunda ablación fue similar entre sexos, con un 8,3 por ciento de hombres frente a un 10 por ciento de mujeres, también sin significación estadística.

Entre los pacientes que se sometieron a una segunda ablación de FA, la durabilidad del aislamiento de las venas pulmonares fue significativamente mayor en las mujeres que en los hombres (63% frente a 37,8%), lo que significa que tuvieron menos probabilidades de someterse a una ablación adicional en las venas pulmonares. Las tasas de complicaciones del procedimiento fueron bajas en general y no difirieron significativamente por sexo (2,5% en las mujeres frente a 1,5% en los hombres).

"Durante los últimos años, los datos emergentes con energía de campo pulsado han sido bastante prometedores para el tratamiento de la fibrilación auricular. Este análisis actual del registro a gran escala MANIFEST-PF demuestra que los beneficios no se limitan sólo a los hombres; las mujeres obtienen el mismo nivel de éxito al año, un 76,3 por ciento, con una baja tasa de complicaciones del 2,5 por ciento. Así pues, no se debe negar a las mujeres el procedimiento beneficioso de la ablación con catéter para la fibrilación auricular, que mejora sus vidas", afirma el autor principal, el doctor Vivek Reddy, Catedrático de Medicina en Electrofisiología Cardíaca de la Fundación Benéfica Leona M. y Harry B. Helmsley del Icahn Mount Sinai.