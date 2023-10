Beneficios de la hospitalización domiciliaria, una práctica cada vez más frecuente en España

MADRID, 31 Oct. (EDIZIONES) -

Hoy en día hay mucha confusión con el concepto de hospitalización domiciliaria, a pesar de que se trata de una práctica cada día más frecuente -y conveniente-- en Medicina. Pero una frase que resume perfectamente en qué consiste es el 'llevar el hospital a la casa de los pacientes', según nos cuenta a Infosalus el doctor Manuel Mirón, presidente de la Sociedad Española de Hospitalización A Domicilio (SEHAD).

Y esto significa tres aspectos, según especifica este experto: "Materiales, los fármacos, todo lo que se emplea dentro del hospital; los recursos humanos, el personal también cuenta con formación hospitalaria para atender a estos pacientes en sus casas; el modelo o recursos organizativos, funcionamos como un servicio más del hospital, pero se hace todo en casa de los pacientes, y se disponen de los mismos circuitos que el resto de pacientes que sí están hospitalizados en casa".

Dice que, habitualmente, se inicia el proceso con una solicitud que generalmente viene de otro profesional sanitario: "Puede ser que el paciente esté en Urgencias, en planta de hospitalización, venga de las consultas externas, o bien de Atención Primaria o de una residencia".

REQUISITOS PARA LA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

Sostiene que hay una serie de criterios de atención hospitalaria a domicilio establecidos y cuando se detecta la necesidad se plantea que al enfermo se le atienda en casa. "Se hace la valoración de la situación donde sea, y se ve si se cumplen los criterios para que el paciente sea atendido en casa, y que lo que necesite se lo podamos proporcionar en casa", prosigue el doctor Mirón.

Apunta así que el enfermo tiene que estar clínicamente estable, "actualmente es una obligación que esté acompañado en el domicilio por un cuidador"; así como en el área de influencia de la actividad de la hospitalización a domicilio; y luego tiene que tener la posibilidad de comunicación telefónica con el equipo, para cualquier incidencia que pueda acudir.

Se le traslada a casa al paciente y allí se realizan una (lo más habitual) o dos visitas diarias por el equipo de hospitalización a domicilio, donde se le administra la medicación y se le hacen los diferentes procedimientos para atender sus necesidades durante varios días y, una vez logrado el objetivo, se le da el alta como a un paciente que está en el hospital, relata el presidente de la SEHAD.

Para el control de constantes, algo fundamental y rutinario en la hospitalización convencional, el doctor Mirón apunta que puede medirse a través de varias fórmulas: en la visita diaria que los facultativos realizan al paciente en su casa; el paciente es el que registra y monitoriza todas las medidas; y la telemonitorización, por la que con determinados dispositivos a domicilio de forma remota se lanzan las constantes de los pacientes a una plataforma que se puede visualizar. "Esta última fórmula es la más innovadora pero cada vez está tomando más relevancia dentro de la hospitalización a domicilio", subraya.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADA

Reconoce este doctor que la pandemia supuso un punto de inflexión en cuanto a la hospitalización domiciliaria, y ésta es cada vez más frecuente tanto en nuestro país como en los del entorno.

Por ejemplo, está indicada en el caso de pacientes con Covid-19 que no están críticos; para pacientes con problemas respiratorios -tipo EPOC o neumonías, por ejemplo--; con patología cardíaca; con todo tipo de infecciones, gracias a que se pueden administrar gran cantidad de antibióticos a través de la vena en domicilios; pacientes con enfermedades hematológicas, desde las casas se pueden hacer transfusiones de sangre, hierro; así como tratar por ejemplo a los pacientes oncológicos, o a los postoperatorios.

"Son pacientes que están en el hospital, que necesitan cuidados de nivel hospitalario, pero que están estables y no necesitan paredes del hospital para ser cuidados", matiza este experto, al mismo tiempo que recuerda que los colectivos que más pueden verse beneficiados por la hospitalización domiciliaria son los ancianos y los menores de edad, que al fin y al cabo son los más vulnerables.

"Los ancianos, por su edad, su sistema inmunológico se deteriora y también por otros aspectos físicos son muy sensibles a las posibles complicaciones que se desarrollen dentro de los hospitales, como las infecciones nosocomiales, o aquellas que se adquieren dentro de las paredes del propio hospital por microorganismos que ahí residen", resalta.

También en los hospitales, el doctor Mirón lamenta que las personas de edades más avanzadas tienen el riesgo de inmovilización, pasan mucho tiempo encamados, y suelen desorientarse al salir de su entorno doméstico, con sus respectivas complicaciones también (desorientación, fracturas, caídas, etc).

En el caso de los niños, "¿dónde van a estar mejor que si no es con sus padres y en su casa?", se pregunta el presidente de la SEHAD; aunque insiste en que este modelo asistencial "es válido para todas las personas, con cualquier patología y de cualquier edad".

BONDADES DE LA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

Con todo ello, el doctor Manuel Mirón, presidente de la Sociedad Española de Hospitalización A Domicilio, revela que las tres principales ventajas de esta práctica clínica son:

1.- El bienestar de los pacientes: con ella se logra la comodidad de estar en casa, la intimidad de las personas por estar en casa; el trato personalizado, hay que tener en cuenta que en el hospital vamos al territorio del paciente, entramos en su casa, estamos en su terreno y la manera de relacionarnos con los pacientes y con la familia es distinta a la de los hospitales.

2.- Permite gestionar los recursos mejor: sabemos que las camas de los hospitales están limitadas, y la población está envejeciendo, y hay que buscar alternativas y teniendo un grupo de pacientes atendidos en casa, en lugar de en el hospital podemos mejorar la gestión y los recursos hospitalarios.

3.- Sostenibilidad, ya hay suficientes estudios y evidencias de que el coste o atención de un paciente en casa es menor que el de la atención que se le da a este paciente en el hospital; no es lo que nos mueve pero para el sistema el hecho de poder prestar la misma atención a un menor coste favorece que el sistema sea más sostenible.

"La hospitalización a domicilio está creciendo, hay cada vez más interés, pero todavía hay importantes inequidades porque hay hospitales, áreas de salud, regiones o municipios cuyos habitantes no tienen esta posibilidad porque los hospitales no han desarrollado este servicio o porque no se llega a determinadas áreas", lamenta el doctor.

Es por ello por lo que defiende que las autoridades sanitarias deben potenciarla por sus ventajas para todos (paciente-familia-organizaciones y el propio sistema). "Los ciudadanos deben exigir a las autoridades, que se desarrolle este tipo de hospitalización dentro la cartera de servicios, para que todo el mundo se pueda beneficiar dentro de este modelo asistencial", concluye el doctor Mirón.