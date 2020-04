Barceló descarta los test masivos a asintomáticos ni un estudio de seroprevalencia autonómico

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado este miércoles realizar pruebas masivas para detectar el coronavirus a personas asintomáticas porque "no son fiables" y tampoco se plantean llevar a cab un estudio de seroprevalencia autonómico en la Comunitat Valenciana más allá de los 5.100 tests que hará el Ministerio dentro del dispositivo nacional.

Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia, ha explicado al respecto que las pruebas se realizan siguiendo los protocolos establecidos a partir de los criterios clínicos que marcan los epidemiólogos y microbiólogos, que señalan que los test a personas asintomáticas "no son fiables" porque podrían dar positivo pasados unos días. Por ello, mientras no se cambien estos protocolos no habrá test masivos.

En cualquier caso, ha destacado que gracias a la orden del Ministerio de Sanidad publicada ayer en el BOE para que centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada refuercen los circuitos de diagnóstico públicos el porcentaje de pruebas PCR, que ahora rondas las 1.700 diarias, aumentará aunque no se puede cuantificar aún porque dependerá de cuántos laboratorios se sumen. "Necesitamos todos los recursos", ha recalcado.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ya ha validado a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) para realizar estas pruebas y la conselleria está estudiando qué otros centros cuentan con esta acreditación, que se concede una vez han comprobado que cumplen con los requisitos de bioseguridad y disponen del personal y los procedimientos adecuados para poder realizar estas pruebas.

Del mismo modo, ha señalado que la conselleria tampoco se plantea realizar un estudio autonómico de seroprevalencia del coronavirus para conocer qué personal sanitario, sociosanitraio y esencial ya ha pasado la enfermedad.

Así, por el momento solo se hará el estudio del Ministerio que dentro de los 60.000 pruebas nacionales, 5.100 serán en la Comunitat Valenciana: 1.800 en Alicante, 1.000 en Castellón y 1.300 en Valencia.