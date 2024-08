Un aviso electrónico para cirujanos podría reducir el sobretratamiento del cáncer de mama

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Pittsburgh y del Centro Oncológico Hillman de UPMC, en Estados Unidos, han desarrollado un novedoso aviso integrado en el historial clínico electrónico que señala, para los cirujanos tratantes, a los pacientes mayores con cáncer de mama en etapa temprana que pueden estar en riesgo de una cirugía innecesaria de los ganglios linfáticos.

En un artículo publicado en 'JAMA Surgery', el equipo descubrió que la tasa de un procedimiento quirúrgico llamado biopsia del ganglio linfático centinela (SLNB) se redujo casi a la mitad entre los pacientes elegibles después de implementar el recordatorio, lo que sugiere que este simple recordatorio podría reducir el sobretratamiento de pacientes mayores con cáncer de mama.

"En el cáncer de mama, existe un movimiento creciente hacia el tratamiento preciso de cada paciente individual, lo que llamamos atención adecuada", comenta la autora principal Priscilla McAuliffe, profesora adjunta de cirugía en Pitt y oncóloga quirúrgica de mama en UPMC Hillman y UPMC Magee-Womens Hospital. "La SLNB nos ayuda a determinar si el cáncer de mama se ha propagado a los ganglios linfáticos de la axila, pero no es necesario para todas las pacientes. El recordatorio simple y fácil de usar brinda a los cirujanos un oportuno recordatorio para que consideren el valor de la SLNB para cada paciente".

Una de las recomendaciones de Choosing Wisely de la Junta Estadounidense de Medicina Interna, adoptada por la Sociedad de Oncología Quirúrgica, aboga por no realizar la biopsia del ganglio linfático centinela de rutina en pacientes de 70 años o más con cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos en etapa temprana debido al bajo riesgo de metástasis y la biología favorable del tumor. Sin embargo, la mayoría de las mujeres de esta población aún se someten al procedimiento, aunque no brinda información fundamental para orientar el tratamiento, no está asociado con un beneficio de supervivencia y puede tener efectos secundarios.

"Los pacientes que se someten a una biopsia del ganglio linfático corren el riesgo de desarrollar una complicación grave llamada linfedema, una hinchazón permanente pero tratable del brazo o la mama que puede afectar en gran medida la calidad de vida", afirma el primer autor, el doctor Neil Carleton, estudiante del Programa de Formación de Científicos Médicos de Pitt. "A medida que los pacientes envejecen, también tienen más dificultades para recuperarse de la cirugía y la anestesia, por lo que si es poco probable que un paciente se beneficie de la biopsia del ganglio linfático, queremos evitarla siempre que sea posible".

De esta forma, los investigadores desarrollaron y evaluaron el recordatorio de la historia clínica electrónica que recuerda a los cirujanos que consideren el valor de la biopsia del ganglio linfático centinela en pacientes que están marcados como potencialmente elegibles para renunciar a la cirugía en función de su edad y la biología del tumor. Para probar la eficacia de su enfoque, los investigadores lanzaron un ensayo clínico no aleatorio con siete cirujanos que trabajaban en ocho clínicas de oncología quirúrgica que forman parte del Programa de Cáncer de Mama de Mujeres Magee y UPMC Hillman.

Los cirujanos realizaron biopsias del ganglio linfático centinela en el 46,9 % de los pacientes elegibles durante el período de 12 meses anterior al inicio del programa de estímulo y en solo el 23,8 % de los pacientes elegibles durante el período de intervención de 12 meses. Eso representa una reducción del 49,3 %. Y durante un período de seguimiento adicional de 6 meses, la tasa se redujo aún más hasta el 15,6 %. Los cirujanos participantes calificaron el estímulo como muy aceptable, apropiado y factible en las encuestas realizadas después del período de intervención de 12 meses. Según McAuliffe, los cirujanos apreciaron que el estímulo no requiriera clics adicionales ni papeleo y se integrara fácilmente en su flujo de trabajo.

Los investigadores también analizaron los registros de los pacientes en busca de lenguaje que pudiera indicar síntomas de linfedema mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Realyze Intelligence , una empresa de la cartera de UPMC Enterprises . La tasa de pacientes que experimentaron síntomas que justificaban una derivación para una evaluación de linfedema disminuyó del 6,2 % al 3,6 % después de que se implementó el estímulo.

"Nuestros hallazgos sugieren que la reducción de las cirugías de ganglios linfáticos como resultado del empujón ayudará a reducir las tasas de linfedema, pero necesitamos un seguimiento más prolongado para estar seguros porque esta afección puede tardar varios años en aparecer", agrega Carleton.

Ahora, los investigadores planean extender el estímulo a los médicos de UPMC más allá del equipo de cirugía mamaria de Magee con la esperanza de que mejore la atención para más pacientes en todo el sistema, incluidos aquellos atendidos en entornos comunitarios que a menudo son excluidos de los ensayos clínicos.