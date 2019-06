Publicado 06/06/2019 15:04:29 CET

Así lo ha indicado la neurocientífica Sánchez-Vives en la presentación del número 110 de la revista TELOS de Fundación Telefónica

Los avances en Neurociencia tardan "muchos años" en llegar a los pacientes por una regulación "extremadamente estricta". Así lo ha expuesto la neurocientífica en el Human Brain Project, Mavi Sánchez-Vives, quien ha reconocido que, además, en España hay "grandes problemas de inversión en ciencia".

Sánchez-Vives ha protagonizado la portada del número 110 de la revista TELOS de la Fundación Telefónica, presentada este jueves en Ibercaja Patio de la Infanta, en el marco de una jornada organizada también por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA). El tema central de esta edición de la publicación es cómo internet se ha convertido en el campo de batalla del nuevo orden mundial.

La revista dedica un monográfico a la guerra 'geotecnológica' por la gobernanza socioeconómica y a cómo el cerebro humano interactúa con la máquina, con una entrevista en profundidad a Sánchez-Vives, quien ha impartido este jueves la conferencia 'El cerebro está en la nube'.

En este contexto, ha apuntado que las aplicaciones de la Neurociencia son "muy amplias", pero "no todas se pueden traducir en un uso de la vida diaria de las personas sanas, pero sí en las patologías". De todas formas, "se tarda muchos años en que los avances puedan llegar a utilizarse con pacientes porque la regulación es extremadamente estricta".

En declaraciones a los medios de comunicación, la doctora en Neurociencia ha recordado que se han producido muchos avances en las últimas décadas. Aunque ha hecho hincapié en que la aplicación de estos adelantos en terapias de patologías neurológicas son "un poco más lentas".

"Lo primero es intentar resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Se estima que un cuarto de los europeos en algún momento van a tener algún tipo de patología neurológica o neuropsiquiátrica", aunque ha unido esto a la necesidad de mejorar la cognición de las personas sanas, algo "inseparable" de la prevención de patologías como el alzheimer.

Sánchez-Vives ha comentado que el coste económico de las patologías neurológicas es "elevadísimo", por lo que habría que entender que la inversión en investigación "se paga con creces". Al respecto, ha apostillado que en España hay "grandes problemas de inversión en ciencia".

"Los fondos para investigación son pocos, son irregulares, son muchas veces casi incompatibles con el mantenimiento de grupos estables de investigación y aún así, a pesar de las dificultades, creo que la comunidad que se dedica a la investigación es cada día mayor porque está muy asociada a la evolución de nuestra sociedad, al desarrollo de tecnología y a la formación de los jóvenes".

Así, ha concretado que, por un lado, ve "una expansión" en el área de la investigación y también que cada vez pasa más gente de áreas de investigación a las empresas. "A veces es difícil retener a los más valiosos en la academia, porque se van a empresas". Ha opinado que esto por una parte es positivo por la movilidad laboral y la transferencia científica, pero desde el punto de vista de la financiación es "una situación difícil".

Sobre la transferencia de los conocimientos a las empresas, ha considerado que los centros de investigación han cambiado mucho en los últimos años: "Han pasado de tener una cierta reticencia a contaminarse con el mundo empresarial a promover lo contrario".

No obstante, ha reconocido que es complicado porque esa transferencia "muchas veces requiere un cambio de mentalidad pero también un trabajo a largo plazo".

La presentación de la revista ha contado con una mesa coloquio en la que han participado el director de TELOS, Juan Zafra; la CEO de BitBrain y experta en neurotecnología, María López; el fundador de Belusian y experto en Ciberseguridad, Pablo Ballarín, y el fundador de la Academia de Inventores, techie y formador STEM para las generaciones del futuro, Luis Martín.

La CEO de BitBrain, María López, ha remarcado que es la neurotecnología es "muy novedosa" pero tiene "unas posibilidades infinitas". Ha detallado que su empresa está trabajando en varios proyectos, uno de ellos con Sanitas, donde han introducido tecnología en la residencia de ancianos y han visto su capacidad de mejorar las condiciones de los residentes.

Como empresa, María López ha aclarado que BitBrain está experimentado un crecimiento pero "no deja de ser un mercado nicho", ya que "no todo el mundo quiere neurotecnología, hay que educar al mercado". Además, ha mencionado que la empresa cuenta con personal altamente cualificado: "Casi la mitad de nuestra plantilla son doctores universitarios y aún así no se sientan el primer día y ya lo saben hacer todo, hace falta formar".

El fundador de Belusian, Pablo Ballarín, ha remarcado que la ciberseguridad es "una necesidad para todos", es decir, "para cualquier persona u organización que tenga una actividad y que digitalice la información".

Ha evidenciado que las grandes están más preparadas porque tienen un presupuesto asignado a ello, mientras que el desafío está en empresas medianas que no ven la necesidad a no ser que hayan sufrido un ataque.

"Los peligros vienen sobre todo las propias personas que no tienen claro cuáles son los problemas, no tienen claro la dependencia que hay en la tecnología y eso hace que estén descuidados", ha remarcado. Sobre neurotecnología, ha mencionado que, desde su empresa, trabajan también en ver los problemas que habrá en el futuro con este tipo de tecnologías.

El fundador de la Academia de Inventores --una iniciativa puesta en marcha en Aragonia para incentivar la ciencia entre niños de 3 a 16 años--, Luis Martín ha explicado que se han apuntado a esta academia cien niños de diciembre, lo que demuestra que la gente quiere saber "lo que hay detrás de la tecnología y de la innovación". La actividad cuenta con el apoyo de Edelvives.

El director de la revista TELOS, Juan Zafra, ha explicado que la publicación está dedicada al análisis y la prospectiva: "Tratamos de desentrañar el mundo que estamos viviendo que es el del crecimiento tecnológico y científico acelerado y confluente, y analizamos su impacto en el conjunto de la sociedad".

Ha subrayado que el estudio del cerebro es "uno de los grandes retos" de la humanidad en este momento. En concreto, se trata de "desentrañar" la forma en la que funciona el cerebro para aplicarlo "a muchos otros ámbitos de la tecnología", sobre todo a la robotización y a la inteligencia artificial.

A juicio de Zafra, en el horizonte lo que se atisba es la confluencia del humano con la máquina y para que eso ocurra de una manera eficiente y sostenible primero hay que conocer el funcionamiento del cerebro humano. "En TELOS lo que estamos es esforzándonos en construir un futuro deseable frente a las perspectivas distópicas que se imponen en la literatura y en las series de televisión".

La revista de Fundación Telefónica lleva casi 35 años en marcha. Empezó siendo una revista de telecomunicaciones y ha evolucionado conforme lo ha hecho la sociedad. "Hemos definido la etapa en la que estamos ahora como 'TELOS para la era de la singularidad', la ciencia y la tecnología progresan unidas y en lo que estamos empeñados es en construir el superbienestar, y eso es posible aplicando ciencia y tecnología", ha detallado Zafra.

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha incidido en que, en este contexto de avances tecnológicos, las empresas lo que buscarán en su personal serán otras habilidades como "el sentido común, la capacidad de hacerse preguntas y las habilidades sociales". Asimismo, ha aprovechado para aclarar que muchas compañías tienen problemas para encontrar empleados formados en TIC, por lo que ha animado a una mayor interacción entre universidades y empresas.