Avalan la participación de los pacientes en la definición de los objetivos de la terapia de la artritis reumatoide

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta llevada a cabo por Galapagos, y que ha sido presentada en el marco del Congreso del EULAR, ha avalado la participación de los pacientes en la definición de los objetivos del tratamiento de la artritis reumatoide.

Estos datos incluyen las opiniones de 300 médicos y sus pacientes (más de 1000 personas) en Europa (en concreto, en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido). Mientras que los reumatólogos encuestados indicaron que el 66 por ciento de los pacientes estaban en un plan de tratamiento con objetivos establecidos, casi un tercio (29%) de los pacientes percibía que ni su médico ni ellos mismos habían establecido ningún objetivo al comentar las opciones de tratamiento.

De hecho, solo un 29 por ciento de los pacientes reconoció haber participado en el establecimiento de estos objetivos terapéuticos.

Desde la perspectiva de los pacientes, los objetivos comunes de tratamiento fueron la remisión, el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida. Las metas más frecuentes del tratamiento para los médicos fueron la remisión, la mejora de la calidad de vida y la reducción del dolor.

Los motivos indicados con mayor frecuencia para no establecer objetivos del tratamiento fueron la preferencia del médico por no ajustar el tratamiento actual (34%), la preferencia del paciente por no ajustar el tratamiento actual (23%) y la falta de objetivos alcanzables para el paciente (16%).

La estrategia de tratar la artritis reumatoide con objetivos establecidos incluye la definición previa de los mismos, evaluados a intervalos predefinidos y el compromiso de cambiar el enfoque terapéutico si no se alcanzan dichos objetivos.

Esta encuesta pone de relieve la necesidad de promover una mayor participación del paciente en la definición del tratamiento, especialmente entre aquellos con una actividad de la enfermedad de moderada a alta.

"Es importante trabajar tanto con los pacientes como con los profesionales sanitarios para definir objetivos alcanzables, más allá de la remisión, para todos los estados de actividad de la enfermedad. Desde Galapagos nos comprometemos a seguir poniendo el foco en los resultados de salud que realmente importan a las personas que viven con artritis reumatoide y seguir dando respuesta a sus necesidades", ha zanjado el director general de Galapagos España, Carlos Hoyo.