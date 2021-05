La Asociación de Lyme Crónico de España denuncia el infradiagnóstico y reclama un diagnóstico fiable y de consenso

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Lyme Crónico de España, con motivo del Mes Mundial de la Lucha contra la enfermedad de Lyme, reclama la necesidad de un diagnóstico fiable y de consenso, para que deje de ser una enfermedad infradiagnosticada y sea posible conocer las cifras reales de enfermos de Lyme.

Con el objetivo de hacer visible esta enfermedad a la sociedad y a las autoridades sanitarias y administrativas, ha contratado la publicidad en un autobús de la línea 27 de Madrid que conecta Plaza Castilla con Glorieta Embajadores pasando por el Ministerio de Sanidad. El autobús recorrerá las calles de Madrid durante todo el mes de mayo.

La Enfermedad de Lyme o Borreliosis de Lyme, es una enfermedad multiinfecciosa y multisistémica producida por la bacteria Borrelia Burgdorferi a través de la picadura de garrapatas y por otras vías de contagio como por la picadura de otros insectos, transmisión vía transplacentaria o transfusiones sanguíneas.

El número de casos de enfermos ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al cambio climático, a los actuales hábitos de vida y a la globalización, entre otros motivos. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, se considera la borreliosis de Lyme la enfermedad zoonótica más común en Europa con un número estimado de casos de entre 650.000 y 850.000.

Según señalan, el infradiagnóstico se debe a que no existen test fiables. Hay que tener en cuenta que los test utilizados (Elisa y Western blot) tienen una baja sensibilidad y puede dejar fuera de diagnóstico hasta más del 50% de enfermos, según corroboran numerosos estudios científicos.

Además, en al menos un 50% de los casos no aparece el Eritema migrans; a que en caso de mordedura de garrapata esta no suele verse por su pequeño tamaño y porque nada más picar inoculan una sustancia anestésica que la hace imperceptible; además muchos enfermos tienen infección tardía presistente que ocurre después de meses o años desde el inicio de la infección y que pueden no estar precedidas de las fases temprana e intermedia.

Por todo ello, concluyen, "se hace necesario la validación de un test que arroje cifras reales de enfermos de Lyme como punto de partida para tratar de resolver esta compleja problemática que se convierte en un círculo vicioso: Como casi no se dispone de datos, la enfermedad casi no existe; como casi no existe, no hay casi investigación ni publicaciones; como casi no hay investigación, casi no existe".