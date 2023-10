La Asociación Española Contra el Cáncer de Mama Metastásico pide acceso a medicamentos se viva donde se viva

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tesorera de la Asociación Española Contra el Cáncer de Mama Metastásico, Marta García Fernández-Ahúja, ha llamado la atención este viernes sobre la necesidad de invertir en investigación y poner al alcance de las pacientes tratamientos y medicamentos "punteros" que no solo les alarguen la vida, sino que les den calidad de vida, sin importar en qué comunidad vivan.

García, en declaraciones a los medios de comunicación después de dar lectura a un manifiesto en el Ayuntamiento gijonés por el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, ha señalado que desde la asociación quieren visibilizar este grado de la enfermedad, "bastante desconocido", según ella, para la sociedad y, por otro lado, dar apoyo a familiares y pacientes.

Todo ello está supeditado a que se siga con la investigación y se ponga a disposición de los pacientes medicamentos que son "punteros", que logren prolongar la vida de estos y la calidad de la misma.

García ha incidido en que necesitan líneas de tratamiento porque esta enfermedad, a día de hoy, es "incurable". "Para seguir vivas, necesitamos que haya investigación y necesitamos líneas de tratamiento", ha recalcado, antes de señalar que cuando el tumor se hace resistente a un medicamento, se necesita pasar a otra línea de tratamiento.

Al tiempo, ha explicado que esta enfermedad es "una carrera de fondo", en la que al principio tienes muchas ganas de vivir, pero las semanas, los meses y los años, a veces pesan, y hay pacientes que no quieren tratamientos "a cualquier precio". De ahí la importancia de investigar sobre medicamentos que les permitan, no solo seguir vivas, si no tener, también, calidad de vida y lo más normalizada posible.

García ha llamado la atención, eso sí, sobre que los hombres también padecen esta enfermedad, aunque sea en menor número que las mujeres. Incluso, ha indicado que en hombres el 80 por ciento son metastásicos porque se diagnostican muy tarde.

Ha lamentado, por otro lado, el protocolo "necesario, pero muy largo", que se ha de seguir hasta la aprobación y prescripción a los pacientes de un nuevo medicamento. Según ella, la Agencia Europea del Medicamento recomienda que esto se haga en 180 días, cuando actualmente se tarda unos 600.

"Esos 600 días significan fallecimientos de mujeres por cáncer metastásico, y también hombres", ha remarcado, antes de insistir en que es preciso "acortar plazos.

A este respecto, ha considerado que es necesario que haya, para ello, "intención política", a lo que ha puesto de ejemplo lo que pasó en la pandemia de la COVID-19 para diseñar y aprobar las nuevas vacunas. Es por este motivo, que ha opinado que si hay intención política, también habrá recursos.

"Creo que la Sanidad no es de ningún color y que os afecta a todos", ha indicado García, quien ha animado a "remar todos en la misma dirección".

Referente a la importancia de la prevención, si bien ha considerado que es una vía para la detección precoz, ha incidido en que en su caso "no sirvió de nada". Ha explicado, en este sentido, que ella había hecho prevención desde muy joven y, pese a ello, si diagnóstico inicial fue con metástasis.

Dicho esto, se ha posicionado a favor de las campañas de prevención, al tiempo que ha advertido de que se están retrasando pruebas diagnósticas.

Ha agregado, asimismo, que cuando hay un diagnóstico en estadio 1 o 2 los pacientes tiene un parón de un año o año y medio y vuelven a incorporarse a sus vidas y su trabajo, pero cuando tienes metástasis "ya no vas a hacer nada de eso", ha llamado la atención.

Sobre ello, ha explicado que no tienen incorporación al mercado laboral porque hay muchas pruebas que hacer, mucho absentismo y muchos efectos secundarios.

Por otra parte, ha aludido a las diferencias en los tratamientos por comunidades autónomas. Para ella, la descentralización está causando muchas desigualdades a nivel autonómico e, incluso, dentro de la misma comunidad autónoma o provincia, en los distintos hospitales.

Es más, ha afirmado que hay pacientes que se tienen que ir a otra comunidad autónoma porque en la suya no le dan un determinado medicamento. Tampoco son los mismos los protocolos de pruebas diagnósticas dentro de la misma comunidad, según ella.

Por este motivo, ha opinado que hay cuestiones que deberían estar "más estandarizadas". "No están llegando los mismos medicamentos, en las mismas condiciones, a todas las comunidades, ni siquiera a los mismos hospitales en la misma comunidad", ha alertado García, que lo ha tildado de "despilfarro económico, despilfarro a nivel burocrático", ha remarcado.

Referente a los ensayos clínicos, ha incidido en que tienen unos criterios de inclusión "muy, muy severos, muy estrictos", por lo que el que puedan entrar en uno de ellos es como si les tocara la lotería.

"Hay que hacer una tesis doctoral para saber cuál puede ser adecuado para ti", ha señalado, para después indicar que deberían orientar a los pacientes desde su oncólogo u hospital sobre las mejores opciones que tiene.

García ha enfatizado, por otro lado, que la mayoría de las enfermas tienen entre 35 y 50 años, lo que supone que son diagnosticadas con metástasis "muy jóvenes", y que, en buena parte, tienen hijos pequeños y una vida laboral activa.

Para ella, el hablar de una esperanza de vida que supera actualmente los 80 años, "se nos hace estratosférico". "Para nosotros no es una meta viable, tenemos que aprender a vivir en el día a día".

Previamente, en el acto de lectura del manifiesto, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha reclamado más investigación y ha incidido en la importancia de la prevención.

Cabe recordar, que la fachada de la Casa Consistorial de Gijón se iluminará, a partir de las 20.30 horas, con los colores representativos de la lucha contra el Cáncer de Mama Metastásico: azul, rosa y verde.