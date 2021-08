Así influye ser superviviente de cáncer en el proceso de envejecimiento

Archivo - Elderly hands on a walker

Archivo - Elderly hands on a walker - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SANJAGRUJIC - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, publicada en el 'Journal of the American Geriatrics Society', indica que los supervivientes de cáncer, especialmente los individuos de mayor edad, son más propensos a experimentar un deterioro funcional acelerado a medida que envejecen, en comparación con los que no tienen antecedentes de cáncer.

Entre 2006 y 2019, se evaluaron 1728 hombres y mujeres (de entre 22 y 100 años), y 359 de estos adultos declararon tener antecedentes de cáncer. Entre todos los participantes, un historial de cáncer se asoció con una probabilidad 1,42 mayor de fuerza de agarre débil. Entre los participantes mayores de 65 años, los que tenían antecedentes de cáncer tenían un 1,61 más probabilidades de tener una velocidad de marcha lenta que los que no tenían antecedentes de cáncer, y tenían puntuaciones de rendimiento físico más bajas. Además, las personas mayores con antecedentes de cáncer experimentaron un descenso más pronunciado de la fuerza de agarre y la velocidad de la marcha en comparación con los adultos mayores sin antecedentes de cáncer.

"Los hallazgos de nuestro estudio se suman a la evidencia de que el cáncer y su tratamiento pueden tener efectos adversos en los procesos relacionados con el envejecimiento, poniendo a los supervivientes de cáncer en riesgo de un deterioro funcional acelerado", ha expresado la autora principal del estudio, Lisa Gallicchio, PhD, del Instituto Nacional del Cáncer.

"Entender qué supervivientes de cáncer están en mayor riesgo, y cuándo es más probable que comience el declive acelerado del funcionamiento físico es importante para desarrollar intervenciones para prevenir, mitigar o revertir los efectos adversos relacionados con el envejecimiento del cáncer y su tratamiento", ha concluido.