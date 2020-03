ASEPAL pide al Gobierno actuar contra la fabricación artesanal de mascarillas para sanitarios

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL) ha pedido a las autoridades que actúen contra la fabricación de mascarilas dirigidas a los profesionales sanitarios, y a la población general, porque pueden crear una "falsa sensación de protección" frente al nuevo coronavirus.

Y es que, tal y como ha explicado la organización, aunque la calidad humana de estas iniciativas es "abrumadora", ha llamado la atención sobre los riesgos que estas prácticas conllevan, puesto que una mascarilla, ya sea como dispositivo médico o un equipo de protección individual (EPI), es una barrera de protección compleja que cumple unos requisitos esenciales que son fundamentales para que la protección ofrecida sea realmente efectiva.

Estos requisitos, recogidos en el Reglamento (UE) 2016/425 para los EPI y/ o Directiva 93/42/CEE, Reglamento (UE) 2017/745 para los dispositivos médicos, respectivamente, deben cumplirse siempre y en todo momento, ya que si no los equipos facilitados realmente no estarían ofreciendo la protección adecuada.

"Las mascarillas producidas de manera artesanal están utilizando materiales que no han pasado los correspondientes procedimientos de aseguramiento de la conformidad y, en muchos casos, vemos que dichos materiales no pasarían los estándares correspondientes. Por lo tanto, este tipo de mascarillas en ningún caso se deberían facilitar a los profesionales, especialmente los de la salud, ni a los consumidores como medida de protección ya que pueden crear una falsa sensación de protección", ha avisado.

Por ello, ha destacado la importancia de que las mascarillas que se facilitan sean "seguras" lo que implica que el fabricante se asegure de que cumplen con los requisitos esenciales de la legislación aplicable. "El problema en este caso es que no todo el mundo tiene los medios para garantizar este hecho. Hay industrias que están adaptando sus procesos productivos para la fabricación de equipos de protección. Es imprescindible que sigan las normas técnicas y sus especificaciones, así como lleven a cabo el proceso correspondiente con los organismos notificados para verificar que la protección ofrecida es eficaz frente a este riesgo", ha añadido.

En este sentido, ha llamado la atención sobre los procesos de lavado y reutilización de este tipo de mascarillas que también están proliferando. Y es que, tal y como ha explicado, la contaminación cruzada que se puede producir en este proceso puede contribuir a la propagación del virus en lugar de eliminarlo en el proceso de limpieza.

Además, apostilla, cualquier procedimiento de limpieza o reutilización debe estar autorizado expresamente por el fabricante del producto, ya que una limpieza no autorizada, puede tener efectos graves sobre las prestaciones de protección del producto. Del mismo modo, una reutilización más allá de la vida del producto prevista por el fabricante no ofrece "ningún tipo de seguridad" acerca se si el producto seguirá siendo seguro o no.

Por lo tanto, desde ASEPAL ha pedido a las autoridades para que comuniquen de manera "eficaz" que este tipo de mascarillas no ofrecen la protección adecuada a los trabajadores y que en el que caso de que se estén utilizando sean reemplazadas lo más rápido posible por los equipos de protección correspondientes.

"Somos conscientes de la alta de demanda de equipos de protección y las medidas desesperadas que algunos profesionales de la salud están llevando a cabo para protegerse, pero si esas medidas no son seguras, el efecto conseguido puede ser, lamentablemente, el contrario", ha enfatizado.

Dicho esto, ha destacado el "trabajo ingente" que están realizando las empresas fabricantes/importadores y distribuidores de equipos de protección individual para poder abastecer tanto al sector sanitario, como al resto de sectores cruciales también en estos momentos, de los equipos de protección individual tan necesarios también.

Para ello, están poniendo "toda su maquinaria productiva y logística al máximo de rendimiento", ya que lo que lo que se busca es garantizar que el abastecimiento sea constante a lo largo de todo este periodo frente a donaciones puntuales.

Finalmente, ha alertado de la aparición de certificados y documentación poco veraz por agentes económicos que tratan de aprovecharse de la situación de una manera oportunista. Por ello, ha mostrado su compromiso y el de las empresas asociadas en que el abastecimiento de las EPI sea seguro y siempre cumpla con la legislación vigente.