APEPOC inicia una ronda de contactos en el Congreso de los Diputados por su inquietud ante el Covid-19

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) se ha movilizado para hacer llegar sus reivindicaciones a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con motivo de la pandemia del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

"Necesitamos que nos escuchen porque somos uno de los colectivos de más alta vulnerabilidad ante el Covid-19. Queremos compartir con los diputados el miedo que sentimos en estos momentos y explicar que hay algunas cosas que se pueden cambiar y que nos ayudaría mucho", ha comentado la portavoz de la asociación, Nicole Hass.

La ronda de reuniones ha empezado esta mañana con el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario Ciudadanos, Guillermo Díaz, con quien han compartido experiencias personales acerca de cómo esta enfermedad crónica y degenerativa va "mermando" la calidad de vida de los pacientes y cómo afecta a sus familias de manera directa.

Además, han compartido datos la enfermedad como que más de tres millones de españoles sufren de la EPOC, la cual genera en España 29.000 fallecimientos cada año, situándose, en la actualidad, como la cuarta causa de muerte, por delante de patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de colon o VIH.

"Existen trabas burocráticas que no tienen sentido ni justificación, que generan inequidad sobre todo ahora en este contexto que no sabemos cuándo va a terminar. Los pacientes con EPOC vamos a ser de los últimos en poder retomar nuestra vida como era antes. Hasta que no haya una vacuna vamos a tener que extremar las precauciones. Es muy angustioso", ha comentado Hass. Según ha informado la organización, Díaz ha empatizado con la causa y se ha comprometido a apoyar a la asociación en sus reivindicaciones.

APEPOC ya tiene cita para reunirse con otros grupos parlamentarios en los próximos días y esperan poder reunirse con todos los grupos lo antes posible. "Buscamos el consenso de todas las fuerzas políticas y su apoyo para conseguir la protección que creemos merecemos como uno de los colectivos de más alto riesgo ante el Covid-19", ha zanjado la portavoz.