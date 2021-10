La anticoagulación con heparina a dosis terapéuticas aumenta la supervivencia en pacientes no críticos COVID-19

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La anticoagulación con heparina a dosis terapéuticas aumenta la supervivencia y disminuye el uso de terapias de soporte respiratorio o cardiovascular, durante el ingreso hospitalario, en pacientes no críticos de COVID-19, según un ensayo clínico.

Dicho ensayo, detalla el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), se ha publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) y se propuso comparar la tromboprofilaxis a dosis estándar con la anticoagulación a dosis terapéuticas. En el estudio han participado la investigadora del CIBERES, Raquel Morillo, junto a José Luis López-Sendón y Sebastián García Madrona del Hospital Ramón y Cajal.

Este estudio se encuentra dentro de la plataforma de ensayos clínicos de COVID (ACTIV), que es una iniciativa en redes, y con financiación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En esta plataforma se evalúa estrategias antitrombóticas con potencial aplicación para el tratamiento de la enfermedad COVID-19.

Los protocolos empleados tienen una estructura adaptativa que permite una evaluación coordinada y eficiente de múltiples agentes dentro de una misma estructura de ensayos clínicos multicéntricos y multidisciplinares.