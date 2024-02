Analizan las medidas preventivas para detener las infecciones quirúrgicas

Archivo - Cirujanos operando en quirófano. - WAVEBREAK MEDIA LTD - Archivo

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión de la investigación que se presentará en un día previo al Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de este año (ECCMID 2024, Barcelona, 27-30 de abril) buscará mejorar las medidas preventivas para detener las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ).

También preguntará por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, especialmente cuando algunas intervenciones carecen de evidencia de calidad o, de hecho, en algunos casos, de evidencia que las respalde. La presentación estará a cargo de la profesora Hilary Humphreys de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, Dublín (Irlanda), quien explicará en detalle la necesidad de evidencia a partir de la cual hacer recomendaciones.

Un ejemplo es la recomendación de darse una ducha no desinfectante (jabón común) o desinfectante antes de la cirugía. Sin embargo, actualmente no hay estudios que demuestren que esto prevenga o reduzca las infecciones del sitio quirúrgico, por lo tanto, no se puede hacer ninguna recomendación formal con evidencia que lo respalde.

Así, la experta argumenta que "no deberíamos retrasar las operaciones si el paciente no puede ducharse o bañarse antes de la cirugía. También debemos indicar a los pacientes que no se afeiten el área quirúrgica antes de la cirugía, ya que esto puede dañar la piel y, de hecho, contribuir al desarrollo de una ISQ.

Lo que debería implementarse (y está respaldado por evidencia) incluye disponer los instrumentos quirúrgicos para su uso en cirugía lo más cerca posible del momento de la operación. Esto evita que los instrumentos se contaminen antes de que el cirujano los utilice.

También hay una falta de evidencia sobre el riesgo de contraer una ISQ si el personal sale del quirófano con su bata médica (ropa médica) puesta y luego regresa al quirófano sin cambiarse a una bata médica nueva o limpia. Los estudios que analizan la contaminación de la ropa o la bata del quirófano después de regresar al quirófano han arrojado resultados mixtos.

Asimismo, también se revisará la profilaxis antibiótica. Un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico realizado en Suiza, en el que participaron 117.348 pacientes que recibieron cefuroxima, encontró que la tasa general de ISQ fue del 2,4%. Sin embargo, esto varió dependiendo de cuándo los pacientes recibieron sus antibióticos antes de la cirugía: la tasa de ISQ para el grupo de 0 a 30 minutos fue del 1,9 %; para el grupo de 31-60 min 2,4%; y para el grupo de 61 a 120 minutos (es decir, una o dos horas antes de la cirugía), el 3,7 %.

Estos resultados muestran que la cefuroxima debe administrarse 1 hora antes, e idealmente entre 10 y 25 minutos antes de la incisión inicial. Si bien los principios de la profilaxis quirúrgica con antibióticos se conocen bien, el cumplimiento suele ser deficiente.

Otros aspectos a analizar serán el impacto de las prácticas de alto volumen en la reducción de las posibilidades de ISQ, el cambio de guantes e instrumentos durante la cirugía y la limpieza del aire del quirófano.