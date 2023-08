Un análisis de sangre para predecir el riesgo de enfermedad cardiaca y renal en diabéticos

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un simple análisis de sangre puede predecir el riesgo de enfermedad cardiaca y renal progresiva en personas con diabetes de tipo 2 y enfermedad renal, según una nueva investigación publicada en la revista insignia de la Asociación Americana del Corazón, 'Circulation'.

"Los niveles elevados de determinados biomarcadores son indicadores de complicaciones cardiacas y renales y pueden ayudar a predecir el riesgo futuro de progresión de la enfermedad", explica el autor principal, el doctor James Januzzi, catedrático de Medicina de la Familia Hutter en la Facultad de Medicina de Harvard, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y director de ensayos sobre insuficiencia cardiaca y biomarcadores del Instituto Baim de Investigación Clínica de Boston.

"El tratamiento con canagliflozina, un inhibidor del cotransportador 2 de glucosa sódica, disminuyó los niveles de biomarcadores y redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca y otras complicaciones cardiacas en las personas con mayor riesgo", añade.

Los profesionales de la salud miden periódicamente los biomarcadores para detectar, diagnosticar o tratar afecciones específicas. Investigaciones anteriores han demostrado que las concentraciones de algunos biomarcadores pueden predecir la aparición y progresión de la enfermedad renal crónica, así como los episodios cardiovasculares en personas con diabetes de tipo 2.

Los investigadores analizaron los datos de biomarcadores procedentes de las muestras de sangre de 2.627 personas que participaron en el ensayo clínico Canagliflozina y Eventos Renales en Diabetes con Nefropatía Establecida (CREDENCE) para evaluar los efectos de canagliflozina en las concentraciones de los cuatro biomarcadores desde el inicio del estudio, al año y a los tres años.

También examinaron el valor pronóstico de cada biomarcador en varios niveles de problemas renales, y el riesgo de muerte por enfermedad renal o cardiovascular. Se separó a los pacientes en categorías de riesgo bajo, medio y alto. Las personas con mayor riesgo mostraron tasas drásticamente superiores de insuficiencia renal progresiva y complicaciones cardiovasculares a lo largo de los tres años del estudio.

Según el análisis, las concentraciones elevadas de cada biomarcador al inicio del estudio predecían claramente la gravedad de los problemas cardíacos y renales de los participantes, mientras que las concentraciones de cada uno de los cuatro biomarcadores en las personas que tomaban canagliflozina eran más bajas al cabo de un año y de tres años, en comparación con las que tomaban placebo.

Al cabo de un año, los niveles de todos los biomarcadores en los participantes que tomaron canagliflozina aumentaron entre un 3% y un 10%, frente a un incremento del 6% al 29% en los que tomaron el placebo. "Fue tranquilizador descubrir que la canagliflozina ayudó a reducir más los riesgos en las personas con más probabilidades de sufrir complicaciones.

"Se necesitan estudios futuros para comprender mejor cómo se desarrolla y progresa la diabetes de tipo 2 junto con la enfermedad renal, de modo que podamos iniciar antes las terapias que salvan vidas, antes de que se hayan manifestado los síntomas de la enfermedad cardiaca y renal --añade Januzzi--. Dado que tanto la Asociación Americana del Corazón/Colegio Americano de Cardiología como la Asociación Americana de Diabetes recomiendan ahora la medición de biomarcadores para mejorar la capacidad de predecir el riesgo en personas con diabetes de tipo 2, estos resultados pueden ampliar considerablemente el alcance de las pruebas basadas en biomarcadores, afinando aún más la precisión".

El estudio fue limitado en el sentido de que no todos los participantes en el ensayo CREDENCE disponían de muestras para la medición de biomarcadores, y los participantes con medición de biomarcadores pueden no ser representativos de toda la población del estudio. Además, los datos de biomarcadores a lo largo del tiempo no estaban completos, y algunos participantes del estudio tenían valores perdidos durante el periodo de seguimiento del estudio. Aunque se han identificado umbrales pronósticos para predecir el riesgo de complicaciones renales y cardiacas en personas con diabetes de tipo 2 para dos de los biomarcadores, los umbrales pronósticos siguen siendo exploratorios para los otros dos.

El ensayo CREDENCE (2014-2018) comparó la eficacia de un placebo con 100 mg de canagliflozina, que se utiliza para tratar la diabetes de tipo 2. Actúa en los riñones para impedir la absorción de glucosa. Las personas inscritas en el ensayo clínico de fase 3 padecían diabetes de tipo 2 y enfermedad renal crónica; el ensayo concluyó que la canagliflozina era más eficaz que el placebo para reducir la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia renal en los participantes.

Los cuatro biomarcadores analizados en el estudio fueron: Péptido natriurético N-terminal pro-B; troponina T cardiaca de alta sensibilidad; factor 15 de diferenciación del crecimiento; y proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina.