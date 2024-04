Un análisis de orina reduce a la mitad los procedimientos dolorosos en el seguimiento del cáncer de vejiga

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una simple prueba de orina puede reducir a más de la mitad el número de cistoscopias necesarias para el seguimiento de pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo, según ha descubierto una nueva investigación dada a conocer por la Asociación Europea de Urología.

El estudio se llevó a cabo en Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca, donde el seguimiento posquirúrgico del cáncer de vejiga de alto riesgo recomienda cistoscopias cada cuatro meses durante dos años. En el Reino Unido, por ejemplo, los pacientes se someten a cistoscopias con mayor frecuencia: cada tres meses durante dos años.

Las cistoscopias implican la inserción de una sonda flexible a través de la uretra hasta la vejiga, lo que permite al médico observar el revestimiento de la vejiga en busca de signos de cáncer. Si bien son procedimientos predominantemente seguros, las cistoscopias conllevan cierto riesgo de infecciones urinarias y sangrado. También pueden causar dolor y malestar.

Los resultados iniciales de un estudio de dos años, presentado en el Congreso de la Asociación Europea de Urología en París, sugieren que tampoco existe un mayor riesgo de recurrencia en pacientes a los que se les realizó una prueba de biomarcadores en orina en lugar de una cistoscopia flexible estándar. Se esperan resultados completos sobre este aspecto del ensayo en verano.

Los pacientes de alto riesgo con la forma más agresiva de cáncer de vejiga tienen entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el cáncer regrese dentro de los 5 años posteriores a la cirugía, razón por la cual el seguimiento de estos pacientes es tan intensivo.

La nueva investigación supone la primera vez que se evalúa una prueba de biomarcadores en orina en un ensayo controlado intervencionista aleatorio con pacientes de alto riesgo. Este diseño de prueba permitió a los investigadores evaluar si la prueba podría reducir la cantidad de cistoscopias a las que se debían someter los pacientes, así como detectar cualquier signo de cáncer recurrente. Estudios anteriores solo han evaluado las pruebas de biomarcadores de forma observacional, agregando las pruebas de biomarcadores al estándar de atención existente.

Thomas Dreyer, investigador del Equipo de Investigación del Cáncer de Vejiga del Departamento de Urología del Hospital Universitario de Aarhus, que llevó a cabo el estudio para su doctorado, explica: "Ha habido muchos estudios sobre pruebas de biomarcadores en orina que han mostrado resultados positivos, pero ningún ensayo aleatorio para mostrar cuál sería realmente el impacto en la clínica. Estábamos seguros de que la prueba era lo suficientemente sensible como para no proporcionar falsos negativos que pusieran a los pacientes en riesgo. Pero, ¿proporcionaría falsos positivos y en realidad resultaría en la realización de un número igual o incluso mayor de cistoscopias? Nuestros hallazgos muestran que ese no fue el caso".

Los investigadores, del Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca, reclutaron a 313 pacientes. La mitad fue asignada al azar para recibir las tres cistoscopias estándar por año. La otra mitad fue asignada al azar para recibir solo una cistoscopia por año, y las dos cistoscopias de seguimiento restantes se reemplazaron con la prueba Xpert Bladder Cancer Monitor, una prueba de biomarcadores en orina. La prueba monitorea la recurrencia del cáncer de vejiga midiendo los niveles de cinco ARNm objetivo o marcadores genéticos. Los investigadores optaron por probar esta prueba de biomarcadores en particular, ya que anteriormente había mostrado resultados prometedores en pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo.

Todos los pacientes que recibieron un resultado positivo en su análisis de orina fueron llamados al hospital para una cistoscopia para comprobar si había evidencia de que el cáncer regresaba. Los urólogos que realizaron la cistoscopia conocían el resultado positivo, como lo harían en su práctica habitual.

Después de dos años, para los pacientes que recibieron principalmente el análisis de orina, poco menos del 44 por ciento de las citas de seguimiento involucraron una cistoscopia, en comparación con casi el 100 por ciento en los que recibieron el tratamiento estándar.

Los investigadores también encontraron pruebas sólidas de que la prueba de orina podría detectar la recurrencia del cáncer antes de que cualquier enfermedad fuera visible a través de la cistoscopia. En más de la mitad de los pacientes que tuvieron una prueba de "falso positivo", es decir, la prueba de biomarcadores dio positivo pero la cistoscopia fue clara, los investigadores encontraron evidencia de recurrencia en una visita posterior.

"Sabemos que muchos pacientes realmente temen sus citas de cistoscopia, pero están preparados para realizarlas porque quieren estar seguros de que están libres del cáncer", matiza Thomas Dreyer. "Sin embargo, si se les diera la opción de proporcionar una muestra de orina en lugar de someterse a un procedimiento médico incómodo, la mayoría elegiría esa opción, siempre y cuando estuvieran seguros de que era igual de eficaz".

Joost Boormans, profesor de Urología en el Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam y miembro de la Oficina del Congreso Científico de la EAU, comenta: "Sabemos que, como urólogos, realizamos demasiadas cistoscopias, especialmente durante el seguimiento de pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo, por lo que necesitamos encontrar alternativas. El cáncer de vejiga es una enfermedad que afecta especialmente a las personas mayores, y prevemos un número cada vez mayor de pacientes debido al envejecimiento de la población, lo que podría afectar a la cantidad de personas que pueden acceder a la atención".

"Este ensayo nos muestra un posible medio para reducir las cistoscopias. Si los resultados finales de este año confirman que el análisis de orina puede detectar la recurrencia del cáncer con tanta eficacia como las cistoscopias, entonces es algo que debemos considerar para introducirlo en la práctica clínica lo antes posible, porque reduce la demanda de nuestros recursos y ayuda a hacer que la atención médica sea más accesible", concluye.