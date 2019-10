Afectados por el síndrome de post-polio reivindican tratamientos integrales y mayor información en AP

Publicado 24/10/2019 14:07:38 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por poliomelitis se han manifestado este jueves frente al Congreso de los Diputados por el Día Internacional de la enfermedad para reivindicar tratamientos integrales en el síndrome de post-polio, una mayor información sobre esta patología en los médicos de AP, rehabilitación y fisioterapia diaria, así como más investigación y un censo total de los afectados, inexistente a día de hoy y que se estima en unos 300.000 en España.

El síndrome post-polio lo componen una serie de síntomas diferentes que aparecen en los supervivientes del virus de la poliomelitis años después de pasar la enfermedad. Ejemplo de ello son los problemas de deglución o problemas respiratorios, además de una debilidad muscular progresiva.

En este sentido, la afectada Rosa Hernanz ha lamentado que, pese a haber estado reuniéndose con Sanidad en este último año, aún no ven las mejoras. "Hay una investigación sobre el síndrome post-polio del Instituto de Salud Carlos III de 2017 y de cuyo contenido nos debería haber informado el Ministerio de Sanidad el pasado junio, pero no ha sido así", ha sentenciado. Los datos de esta investigación, añade, "deberían pasarse a AP para facilitar la existencia de tratamientos integrales".

Asimismo, otra afectada, Natividad González, ha ahondado en esta cuestión y ha expresado que "es esencial que el médico de AP sepa lo que es el síndrome de post-polio porque tenemos mucha vida por delante", y añade que, en su caso, "han venido todos los síntomas de golpe, y los médicos no saben cómo tratarlo, derivan a los pacientes al traumatólogo y a otros especialistas, pero no están informados del origen del problema". En su caso concreto, afirma haber sido "diagnosticada de un asma que no es asma, sino una consecuencia del síndrome post-polio".

De la misma forma, Javier Garzón, familiar de un paciente, se ha manifestado por la necesidad de "un equipo multidisciplinar en los hospitales que atiendan de una sola vez, porque estos pacientes no pueden ir un día al reumatólogo, otro al traumatólogo y otro a medicina general debido a lo difícil que resulta su desplazamiento".

En esta línea, han querido reclamar la falta de subvención en materiales de ortopedia, ya que "las administraciones proporcionan ayudas para aquellos pacientes que tienen unos ingresos muy mínimos y para aquellos cuyos aparatos son muy costosos, pero esas ayudas no deberían tener límites".

También han pedido pensiones dignas para las personas que no hayan podido trabajar ni cotizar, esto es, la equiparación de la pensión no contributiva al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que hay muchos afectados que "reciben una pensión de tan solo 400 euros", han afirmado.De igual forma, también han exigido la reducción de la cotización de las jubilaciones de estas personas de quince a diez años.

En este sentido, también han pedido no tener que ir a los tribunales para que les sea concedida la incapacidad, una mayor objetividad de los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social para dicho reconocimiento, así como un menor tiempo de espera para la llegada de esta certificación.