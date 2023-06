Afectados por fibromialgia reclaman mejor diagnóstico y formación de los médicos para el tratamiento de la dolencia

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Afectados por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica han reclamado este viernes mejoras en el diagnóstico de la dolencia y más formación en los profesionales sanitarios, especialmente en los médicos, para dar un tratamiento más efectivo a la enfermedad, que afecta a un 3 por ciento de la población en La Rioja.

Lo han hecho durante una concentración, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, con la que han conmemorado el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, y a la que han asistido el alcalde de la capital riojana, Pablo Hermoso de Mendoza, y el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno regional, José Ignacio Aguado.

Como ha explicado la presidenta de Fibrorioja, Mercedes Pérez, aunque se tiene constancia de ese 3 por ciento de la población afectada por estas dolencias en la comunidad riojana, "realmente está siendo bastante difícil diagnosticarlo, porque los profesionales, los médicos no tienen la formación sobre nuestras enfermedades".

Por eso, ha centrado buena parte de sus reclamaciones en esa formación, "tanto en medicina general, porque todos los pacientes pasan por ella, como en medicina interna, porque son enfermedades polisistémicas, la neurología también tiene mucho que ver, igualmente la fisioterapia o Enfermería, que son los que nos van a atender el dolor al final".

Del mismo modo, Pérez ha apuntado que otra reivindicación de los afectados es "el tema de la baremación de nuestras enfermedades dentro de los regímenes de discapacidad por el INSS, porque realmente unas enfermedades que tienen más de 30 años reconocidas mundialmente y que además son crónicas, no están incluidas dentro de los baremos de discapacitación". "Nosotros no es que no queramos trabajar es que no podemos", ha reseñado.

Con todo, ha incidido en que uno de los principales problemas de la enfermedad "es la dificultad del diagnóstico porque entran muchas especialidades médicas". "El escenario ideal -ha apuntado- para que atendieran una persona con fibromialgia sería que la sanidad pública fuera consciente de que necesitan más formación".

Y a partir de esa formación, que "se creará al menos una unidad interdisciplinar centrada en el San Pedro o en algún sitio, que incluyera a un médico de medicina interna, un neurólogo, un psiquiatra, un médico de medicina general, y así, que todos los enfermos pasaran por los mismos especialistas que están formados y que nos puedan dar el tratamiento individualizado que necesitamos cada uno".

Pérez ha señalado que, a la hora de reconocer la dolencia, es importante tener en cuenta "si se lleva más de seis meses con dolor crónico generalizado, o sea, desde los pies hasta la cabeza, o con fatiga crónica, o sea, cansancio muscular durante más de seis meses, puede perfectamente tener estas enfermedades".

Enfermedades, ha recordado por último, que "pueden ser muy limitantes, hay grados, o sea, si se tiene un primer grado, con una medicación mínima, se puede llevar una vida normal, pero lamentablemente a partir del grado 2 empieza a ser muy discapacitante y al grado 4 ya es que no se mueven de casa".

Por su parte, en su intervención en la concentración, José Ignacio Aguado ha reconocido que "tenemos que aprender a dar ese impulso en investigación, a dar ese impulso en el diagnóstico, en el tratamiento, seguir investigando para que tengamos pruebas fehacientes, analíticas, si es necesario, de esta patología y de estas patologías crónicas, desde la salud pública, sí que se pueden hacer muchas cosas".

Por último, en palabras de Pablo Hermoso de Mendoza, "es también necesario que no solamente se siga avanzando en la investigación, sino también en el reconocimiento social, en un contexto social que entienda que muchas veces ese dolor, ese malestar, esa fatiga, tiene que ver con una enfermedad, con un mal que muchas veces se pone en cuestión, lo que podemos darles es visibilidad y comprensión".