Las afecciones musculoesqueléticas, segunda causa mundial de años con discapacidad

Las afecciones musculoesqueléticas (MSK, por sus siglas en inglés), que afectan a articulaciones, huesos, músculos, tendones y ligamentos del cuerpo, ahora se clasifican como la segunda causa mundial más importante de años con discapacidad, revela un análisis de datos internacionales, publicado en la edición digital de 'Annals of the Rheumatic Diseases'.

Ha habido un fuerte incremento en el número de diagnósticos de MSK desde el milenio, con los países europeos encabezando la tabla de la liga internacional, y la aparición de un fuerte vínculo con la producción económica (producto interior bruto o PIB) de una nación por habitante, según las cifras.

Los sistemas nacionales de salud han tendido a subestimar la importancia de las condiciones de MSK, en relación con otras patologías graves, porque rara vez son fatales y son en gran medida irreversibles, dicen los investigadores. Por lo tanto, querían analizar el alcance de las afecciones MSK en todo el mundo y su impacto en las tasas de enfermedad y muerte, en relación con otras causas, y hacer un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

También querían saber si la prevalencia de las patologías de MSK estaba vinculada a la productividad individual y, por lo tanto, a la producción económica de una nación. Se basaron en los datos de las estimaciones mundiales de salud para las causas de 23 categorías diferentes de discapacidad en 183 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que abarcan desde el periodo 2000 a 2015.

Utilizaron esta información para calcular los años de vida ajustados por discapacidad, o DALYS, por sus siglas en inglés, causados ??por los transtornos MSK. Los DALYS describen la suma de años de vida potencial perdidos debido a una muerte prematura (YLL, por sus siglas en inglés) y los años de vida productiva perdidos debido a una discapacidad (YLD, por sus siglas en inglés).

AUMENTO DE UN 30 POR CIENTO DE AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD

Sus cálculos indicaron un aumento significativo tanto en el número total como en la proporción de DALYS atribuibles a las enfermedades MSK desde el inicio del milenio. La cantidad de DALY de MSK se disparó en un 30 por ciento, de 80,2 millones a 107,8 entre 2000 y 2015.

Los años de vida productiva perdida aumentaron significativamente durante este periodo, de 2,8 millones a 4,1 millones, lo que confirma que el impacto de las afecciones de MSK se basa esencialmente en la discapacidad prolongada en lugar de la muerte temprana, dicen los investigadores. Europa encabezó la tabla de la liga internacional, con la proporción promedio de DALYS atribuible a las enfermedades MSK más del 6,5 por ciento del total.

Esto se compara con más del 4,5 por ciento en las Américas; un poco más del 4 por ciento en Asia y Oceanía; y el 1,3 por ciento en África. En total, las enfermedades MSK representaron alrededor de una quinta parte de todos los años productivos perdidos en Europa en 2015.

En 2015, las enfermedades cardiacas y los accidentes cerebrovasculares se clasificaron en primer lugar en el caso de DALY y muerte prematura, y la mala salud mental y el abuso de sustancias representaron el mayor número de años productivos perdidos por discapacidad. Y las enfermedades infecciosas y parasitarias se clasificaron en segundo lugar por DALY y muerte temprana, pero las afecciones musculoesqueléticas representaron más años productivos perdidos por discapacidad.

Los autores, científicos del Departamento de Reumatología de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, enfatizan los vínculos entre la proporción de DALY de MSK y la producción económica nacional per cápita de la población (PIB) para 2015, que indica el impacto financiero que tienen las afecciones MSK en los países de altos ingresos. No obstante, este es un estudio observacional, y como tal no puede establecer la causa, lo que se suma que los datos varían para cada país, por lo que es posible que no siempre se hayan comparado con similares, según los investigadores.

Sin embargo, la carga global de la enfermedad MSK, medida en DALY, ha aumentado desde el inicio del milenio, dicen. "Las enfermedades de MSK son la novena causa de DALY, la segunda causa de [años de vida productiva perdida] y la 19 causa de [muerte temprana] en el mundo", escriben, y agregan que el costo de estas patologías aumentará en Europa a medida que la población envejece.