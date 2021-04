La AEP destaca el "trabajo ejemplar" de la Atención Primaria pediátrica en la actual pandemia de la COVID-19

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebra cada 12 de abril, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) la doctora Mellado, ha destacado el papel de la pediatría de Atención Primaria que, durante estos meses de crisis sanitaria, ha trabajado "de manera ejemplar" a pesar del déficit crónico de especialistas que padece el primer nivel asistencial y que ronda el 20% y 30% en algunas áreas sanitarias, llegando a algunas comunidades autónomas al 50%.

En este sentido, ha reiterado el llamamiento para el reconocimiento oficial de las especialidades pediátricas, entre ellas, la de atención primaria, como elemento clave para mantener la excelencia del modelo asistencial pediátrico español. "No nos cansaremos de insistir en que los niños tienen que ser atendidos por profesionales médicos formados como especialistas en pediatría", ha señalado.

"Los pediatras no son intercambiables ni sustituibles por otros especialistas de disciplinas diferentes, como los médicos de familia que, a pesar de la labor excelente que desempeñan en la población adulta, no están igualmente preparados para atender lactantes, preescolares, escolares o adolescentes, ya que no han recibido la misma formación en prevención, diagnóstico y tratamiento de la población infanto-juvenil. Lamentablemente, estas sustituciones se están produciendo en muchos centros de salud del país", ha agregado la presidente.

INCREMENTO EN LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS

La doctora María García-Onieva, secretaria general de la Asociación Española de Pediatría, advierte de las negativas consecuencias que van a tener los meses de confinamiento, aislamiento, cambios en los hábitos de vida y relaciones sociales en la salud mental de los menores y adolescentes.

"Estamos asistiendo a un incremento en las consultas pediátricas, especialmente de población adolescente, por alteraciones del sueño, depresión por soledad, ansiedad y adicción al entorno digital. Diversas investigaciones ya están advirtiendo sobre cómo está afectando la pandemia a las familias con hijos representando el mayor nivel de estrés observado respecto a aquellos hogares donde no hay menores", señala .

En esta línea, la presidente de la AEP recuerda que "nuestra asociación fue clara en los primeros meses del estado de alarma al advertir de las consecuencias negativas del confinamiento para la salud mental de los niños y adolescentes, hecho que fue reconocido por el propio ministerio de Sanidad y favoreció que se priorizaran las salidas de la población infantil en los periodos más duros".