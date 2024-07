La AEMPS informa de posibles interferencias con dispositivos electrónicos durante el uso de determinadas camas ECOFIT

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa alemana Tecfor care GmbH, de la posibilidad de que se supere el valor límite normalizado de emisiones conducidas durante el uso de las camas asistenciales de la serie Ecofit con cargas superiores a 185kg, lo que podría desencadenar fallos de funcionamiento de dispositivos o sistemas electrónicos vecinos.

Según han señalado, las camas afectadas se utilizan con el adaptador de alimentación incorporado MC 115L 90 EU y se identifican con los modelos Ecofit S, Ecofit S Low, Ecofit S Plus, Ecofit S Low Plus, Ecofit S Comfort Ecofit Plus, Ecofit Plus Low Ecofit Xtra 120, Ecofit Xtra 140.

La empresa está enviando notas de aviso a sus clientes que hayan distribuido las camas en España, para informarles del problema detectado y del procedimiento para la sustitución del adaptador de alimentación MC115L-90-EU por el PS1102, que será suministrado gratuitamente.

Asimismo, Tecfor care ha señalado que ha modificado la producción de las nuevas camas fabricadas en la actualidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores límite incluso con una carga de trabajo segura de 220 kg para las camas Ecofit S y Ecofit Plus, y de 390 kg para las camas Ecofit Xtra.