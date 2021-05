La AEM pide vacunar contra la meningitis a todos los niños tras la muerte de una niña de cinco años

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra la Meningitis (AEM) ha lamentado la muerte de Leire, una niña de cinco años que ingresó esta semana con un caso de meningitis en el Hospital La Paz de Madrid, y ha pedido vacunar contra la meningitis a todos los niños.

"Somos humanos y cometemos errores, pero ningún pediatra quiere que se le muera 'uno de sus niños'. Esta enfermedad es lista y rápida. Se camufla bajo síntomas que pueden conducir a los profesionales médicos a confundirla con otras enfermedades como simples catarros mientras a la meningitis le basta doce horas para arrebatar la vida a un pequeño. Debemos ser conscientes de que, en un entorno como el actual, con una crisis pandémica, se complica mucho más el diagnóstico y debemos estar más vigilantes", ha reclamado la presidenta de la organización, Cristina Regojo.

Por eso, AEM ha insistido en la importancia y urgencia en dotar a los profesionales de recursos, conocimientos y medios para una correcta detección. A su juicio, lo "más importante" es que las autoridades sanitarias deben incluir la vacuna para todos los niños sin importar la comunidad autónoma en la que residan.

"No deben bajar la guardia con la enfermedad. No es una dolencia del pasado; es la enfermedad infecciosa más temida por los padres. La situación ha mejorado gracias a la implantación progresiva de ciertas vacunas en los calendarios, pero existen muchos otros casos, muy graves, debidos a serotipos cuya vacuna aún no está implantada de forma generalizada en todas las comunidades autónomas. Es el caso de la meningitis B que afecta a los recién nacidos y que actualmente solo se encuentra en el calendario vacunal en tres comunidades", ha explicado Regojo.

Tener acceso a este recurso clave depende del lugar en el se nace y de la capacidad económica de la familia. "Si la Comunidad no la incluye en su calendario vacunal, como es el caso de Madrid, o si los padres no tienen recursos, el menor queda expuesto a la meningitis. Hay una brecha geográfica entre comunidades y de estatus social", ha zanjado Regojo.