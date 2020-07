AEHVE pide aprovechar los test de COVID-19 para hacer también la prueba de hepatitis C a mayores de 50 años

Hepatitis C treatment Hepatitis C - sexually transmitted disease blood test and treatment

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) ha pedido a las administraciones sanitarias españolas que aprovechen la realización de pruebas de detección de COVID-19 para cribar también la hepatitis C en la población general, especialmente entre los mayores de 50 años, el segmento de población donde se concentra la infección no diagnosticada del virus de la hepatitis C en personas sin indicadores específicos de riesgo.

A través de un comunicado, la AHEVE ha aprovechado la celebración mañana del Día Mundial contra la Hepatitis para advertir a las autoridades sanitarias de que, sin algún tipo de cribado en población general, la eliminación "no se alcanzará o sufrirá al menos un retraso que hará que la factura sanitaria y económica que tenga que pagar el país sea muy superior a la de realizar las pruebas de detección y tratamiento de la hepatitis C".

Sin embargo, critican que en, su guía de recomendaciones sobre el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), el Ministerio de Sanidad ha contemplado únicamente la indicación tradicional basada en los factores de riesgo ya conocidos para la transmisión de la enfermedad, como el consumo de drogas por vía inyectada y/o inhalada, las relaciones sexuales de riesgo; las relaciones con pareja con infección activa por el VHC o con consumo activo de drogas inyectadas, la co-infección por el VIH y/o VHB, la realización de tatuajes sin las debidas precauciones de seguridad, la exposición laboral al VHC, o el ingreso en unidades de hemodiálisis crónica, entre otras.

"El Ministerio, frente a la estrategia que ya vienen desarrollando diversas comunidades autónomas, no ha recomendado el cribado de la infección por el VHC en personas sin exposiciones de riesgo, supeditando un cambio de indicación en ese sentido a un informe solicitado a la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS acerca de la evidencia de la eficacia clínica y del coste efectividad del cribado poblacional de esta enfermedad", lamentan.

Para la AEHVE, estas dudas, que también se dieron en su momento con la universalización del tratamiento, "luego demostrado completamente coste eficaz, pueden impedir o al menos retrasar la eliminación de la hepatitis C en España, un objetivo que se tiene al alcance de la mano pero para cuya consumación es fundamental acertar en la estrategia de cribado".

Según el estudio de prevalencia realizado por el Ministerio entre 2017 y 2018, en España hay unas 76.000 personas con infección activa por el virus de la hepatitis C, de las que el 30 por ciento, alrededor de 22.000, no estarían diagnosticadas. "Aunque la mayor parte de la infección oculta se concentra en grupos de riesgo, fuera del sistema sanitario, el cribado en determinados segmentos de la población general, concretamente entre los mayores de 50 años, es necesario para avanzar en la eliminación sin retrocesos y sin nuevos contagios que puedan volver a elevar la prevalencia", argumentan.

"Es de hecho, lo que están haciendo ya algunas comunidades, que lejos de estimar que, al haber pocos casos no es coste-eficaz detectarlos, están buscándolos de forma activa para tratarlos y acabar así con esta infección viral crónica para la que no existe vacuna, pero sí un tratamiento que cura casi el cien por cien de los casos", señalan.

En esa línea, las sociedades científicas y asociaciones de pacientes que integran la AEHVE demandan para todo el territorio nacional una estrategia combinada que incluya el cribado en población general y en grupos vulnerables, subrayando que con estos últimos el enfoque "debe ser muy diferente, con medidas muy lejos del viejo manual de instrucciones, pues son personas situadas muchas veces fuera del sistema sanitario que requieren que se les acerque el punto de atención y un trabajo específico de información, prevención y abordaje de la reinfección".

"España es uno de los cuatro países del mundo con posibilidad real de eliminar la hepatitis C en el horizonte de los próximos cuatro años", ha señalado Javier García-Samaniego, coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), jefe de la Sección de Hepatología del H.U. La Paz e investigador del CIBERehd, que ha matizado que "solo con el tratamiento no lo lograremos", y "tampoco lo haremos excluyendo a la población general de la estrategia de cribado y abordando los grupos de riesgo y colectivos vulnerables con los mismos recursos y estrategias de siempre, olvidándonos de que son personas que no tendremos en el sistema, si el sistema no va a ellos".