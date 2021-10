La AECC reclama el trabajo en red entre los hospitales españoles para mejorar la investigación en cáncer

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha reclamado el trabajo en red entre los hospitales españoles para compartir datos y favorecer la equidad en investigación en esta materia, con motivo del Día Mundial en Investigación del Cáncer, que se celebra este viernes.

Esto es necesario, sobre todo, para aumentar las tasas de supervivencia en aquellos tumores que la tienen baja o estancada, como páncreas, esófago, estómago o laringe. Cada año, 100.000 pacientes son diagnosticados cada año con estos cánceres y, sin embargo, estas personas tienen menos posibilidades de supervivencia que los que son diagnosticados de otros tipos de cáncer.

"Tenemos que fomentar que se investigue en todos los cánceres. No es lo mismo que te toque uno que se ha investigado mucho que que te toque otro donde se ha investigado poco", ha lamentado Reyes. "Es fundamental que todos los pacientes tengan acceso a resultados investigación en cáncer, y la única forma es trabajar en red con los centros de excelencia", ha añadido, insistiendo en que esta es el único camino para aumentar la supervivencia.

Tal y como ha recordado el presidente de la AECC, antes morían en torno a 3 de cada 4 pacientes de cáncer. Ahora, la supervivencia se sitúa en torno al 60 por ciento y, en algunos cánceres la cifra llega al 90 por ciento, algo que no ocurre en los cánceres menos comunes. "Hay que investigar en todos, también en los menos frecuentes: hay 17 comunidades y no trabajamos en red. Debería haber un centro referencia de cánceres menos frecuentes donde se ubicasen todos los cánceres en un ambiente no solo asistencial, sino también investigador", ha propuesto.

En este sentido, ha defendido que todos los pacientes del país deberían tener las mismas posibilidades de estar frente a los resultados de investigación para su cáncer, algo que solo se consigue "haciendo un trabajo conjunto entre la investigación básica con la investigación clínica". "Y, dentro de eso, todo debe estar intercomunicado para que todo el mundo tenga acceso y seamos iguales frente a diagnóstico, acompañamiento, tratamiento e investigación", ha instado Reyes.

"Tenemos hospitales de referencia, pero no están interconectados y, si en determinada provincia, el médico que trata a un paciente no está en contacto con los centros de referencia, este no tiene acceso al tratamiento novedoso. No es posible que una persona, por el sitio donde esté viviendo, tenga una posibilidad u otra frente al cáncer", ha apuntado Reyes.

Al respecto, ha explicado el caso de los marcadores tumorales. "Hay 4 o 5 hospitales que hacen marcadores tumorales en España, pero no están interconectados con el resto del país y, si no caes en un sitio donde estén interconectados, es como si esa investigación no existiera", ha sentenciado.

A su juicio, hace falta voluntad política porque en España "hay 17 sistema sanitarios, y ponerlos de acuerdo para que hagan una acción conjunta es complicado", comenta. "Pero es necesario para potenciar y unir esos centros de asistencia a los centros de investigación y referencia en todo el país, no sirve de nada tener centros de excelencia aislados", ha reiterado, para añadir que en España están "los mejores oncólogos del mundo, pero los pacientes tienen que tener acceso a los centros donde están, y hoy por hoy estamos muy lejos de eso".

EL CASO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS

Por su parte, el investigador Alfredo Carrato, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, y experto en cáncer de páncreas, ha recalcado la importancia de evitar cuanto antes la realidad de que "el 93 por ciento de los que se diagnostican de cáncer de páncreas no lo supera". "El cáncer de páncreas es uno de los tumores que menos dinero ha recibido de fondos de investigación de cáncer a nivel global", ha denunciado el experto, para agregar que la realidad asistencial en este tipo de cáncer es que se trata a todos por igual, algo que habría que cambiar en pos de avanzar hacia una medicina personalizada.

Así, ha expresado que "hay tumores que necesitan más investigación porque son mucho más letales, aunque sean menos frecuentes". El dato está, ha proseguido, en que en Europa mueren más personas por cáncer de páncreas que por cáncer de mama, teniendo este último más incidencia. "Esto demuestra que tenemos que invertir en investigación en cáncer de páncreas".

"Estos cánceres de mal pronóstico y de corta supervivencia son una emergencia sanitaria y los políticos así lo deberían entender para prestar una asistencia a investigación en red entre todos los hospitales, con el fin de que nuestros pacientes puedan circular, al igual que los facultativos, de un centro a otro y conseguir un mayor beneficio que con la asistencia habitual".

En este punto, el investigador ha denunciado que en España no hay datos sobre la cantidad de fondos que se dedican a cada tipo de cáncer. "Tampoco tenemos los datos de supervivencia ni la eficacia de tratamientos, ni se hacen comparaciones entre los hospitales", ha criticado.

Este dato sí es sabido, en cambio, en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde los cánceres más frecuentes, a saber, pulmón, mama y colon, se llevan alrededor de un 25 por ciento del total de la inversión; mientras que otros, como el cáncer de esófago y páncreas, entre otros, tienen menos inversión, situándose esta entre un 10 y un 12 por ciento del total del presupuesto.