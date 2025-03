AECC alerta de que 7,5 millones de personas en edad de riesgo no participan del cribado de cáncer de colon en España

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 7,5 millones de personas en edad de riesgo, comprendidas entre 50 y 69 años, no han participado en el cribado de cáncer de colon en España pese a que tienen derecho a poder participar en los programas de cribado poblacional del cáncer de colon.

Según Más Datos Cáncer, la participación está 20 puntos por debajo del 65 por ciento, porcentaje mínimo para que un programa de cribado sea eficaz. En 2024 se diagnosticaron más de 41.000 casos de cáncer de colon, el de mayor incidencia en España; nueve de cada 10 sobrevivirían a este tumor si se les diagnosticar precozmente.

Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer hace un llamamiento a la población en riesgo con el objetivo de que participen en los programas de cribado de cáncer de colon, una herramienta clave para la detección precoz y la reducción de la mortalidad de esta enfermedad.

En España, no en todas las CCAA tienen el mismo sistema para participar en los programas de cribado. En unas se hace a través de carta y recogida del kit en el centro de salud y en otras hay una participación activa de la farmacia comunitaria.

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Más Datos Cáncer muestra que la tasa de participación en el cribado es del 45%, mientras que para que el programa sea realmente efectivo debería alcanzar al menos el 65% de participación y cubrir al 100% de la población diana. En la actualidad, solo dos comunidades autónomas cumplen con este umbral, País Vasco y Navarra.