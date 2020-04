La AEC elabora unas recomendaciones de gestión para la desescalada en los servicios de cirugía general

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos con recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.

Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica, la cual ha sido validada a nivel nacional e internacional, en la que se contemplan cinco fases de alerta con el objetivo de ordenar las recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas.

Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para atender a los pacientes infectados.

"Según los datos proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la pandemia y al número de pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de críticos pueden llegar a sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación, permitiría a los hospitales desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad quirúrgica, tal y como figura en la tabla anterior", ha dicho el presidente electo de la AEC, Salvador Morales-Conde.

Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).

Así, se han establecido cinco fases. La primera establece un escenario 'casi-normal' con pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias definidas, sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad normal. La fase dos, que es un escenario de 'alerta leve', establece pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes, y dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de urgencias o de benignos prioritarios.

El escenario de 'alerta media', la fase 3, establece pacientes ingresados con Covid-19 del 25-50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, hay un impacto en los recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas reservadas para la pandemia. La actividad quirúrgica queda restringida a los procesos oncológicos que no puedan ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de los 3 próximos meses, que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos o que no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.

El escenario de 'alerta alta', contempla ingresos de pacientes con Covid-19 del 50-75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un impacto clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría actividad quirúrgica para los casos de urgencias.

Finalmente, en la fase cinco, de 'emergencia', será para pacientes ingresados con Covid-19 más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.