Adherencias Quirúrgicas: Colegio Americano de Cirujanos busca soluciones y revela costos ocultos

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos internacionales se reunió en Washington DC, Estados Unidos, en septiembre de 2024 para la Cumbre del Proyecto de Mejora de las Adherencias Quirúrgicas del Colegio Estadounidense de Cirujanos (ACS) con el fin de explorar en profundidad los desafíos de las adherencias quirúrgicas e identificar soluciones futuras. Las actas de la Cumbre se publican ahora en el 'Journal of the American College of Surgeons'.

La mayoría de las operaciones suelen dejar cicatrices, pero las adherencias quirúrgicas suponen un desafío único para los pacientes y los cirujanos. Estas bandas internas de tejido cicatricial pueden unir los órganos entre sí o a la pared del abdomen, lo que provoca problemas importantes como obstrucciones intestinales, dolor crónico y problemas de fertilidad. Estos efectos aumentan los costos tanto para los pacientes como para los sistemas de atención médica.

Las adherencias abdominales se desarrollan en más del 90% de los pacientes después de someterse a una cirugía abdominal abierta, en el 66% de los pacientes después de una cirugía gastrointestinal, en el 51% después de una cirugía obstétrica y ginecológica, y en el 22% después de una cirugía urológica. En las afecciones en las que las cirugías abdominales repetidas son comunes, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, las adherencias quirúrgicas presentan un riesgo constante.

Un problema persistente en el tratamiento de las adherencias quirúrgicas es la falta de estandarización. No existe un método universalmente aceptado para medir las adherencias quirúrgicas o evaluar su gravedad. Las opciones de tratamiento actuales también carecen de consenso sobre las mejores prácticas para su uso. "Las adherencias quirúrgicas son una epidemia silenciosa", declara Clifford Y. Ko, vicepresidente sénior de la División de Investigación y Atención Óptima al Paciente de la ACS.

"Afectan a millones de pacientes en todo el mundo, pero aún carecemos de herramientas estandarizadas para medir su impacto y guiar el tratamiento. Esta cumbre y nuestro proyecto de mejora de la ACS marcan un paso fundamental hacia la unificación de nuestro enfoque y el desarrollo de soluciones innovadoras para reducir la carga de adherencias en los pacientes y los sistemas de atención médica".

Una parte de la cumbre se dedicó a comprender los mecanismos moleculares y genéticos exactos que provocan adherencias quirúrgicas. Al descubrir cómo se forman estas adherencias, los investigadores esperan desarrollar tratamientos más eficaces.

La revisión de la literatura presentada en la cumbre destacó algunos avances prometedores. Por ejemplo, el uso de barreras antiadherentes se asoció con una reducción de la obstrucción del intestino delgado. Sin embargo, los expertos coincidieron en que se necesitan más investigaciones de alta calidad y prácticas estandarizadas para optimizar el uso de estas herramientas de prevención en entornos clínicos.

Si bien las técnicas mínimamente invasivas reducen la incidencia de adherencias quirúrgicas en comparación con la cirugía abierta, casi el 30% de los pacientes serán readmitidos dentro de los cinco años posteriores a su primera cirugía abdominal o pélvica por problemas relacionados con adherencias quirúrgicas, principalmente obstrucción del intestino delgado.

Un nuevo método de diagnóstico, la resonancia magnética cine, ofrece esperanzas para la detección no invasiva de adherencias. Esta técnica avanzada de diagnóstico por imagen evalúa las restricciones en el movimiento intestinal causadas por adherencias, lo que proporciona a los médicos una imagen más clara de la extensión de la enfermedad adhesiva.

Las futuras áreas de investigación incluyen el papel del microbioma en la formación de adherencias y la investigación del uso de células madre para influir en las respuestas de curación. La medicina personalizada también podría desempeñar un papel clave en la prevención, adaptando los tratamientos a los perfiles genéticos y moleculares individuales de los pacientes.