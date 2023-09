ACAI valora el aumento de abortos voluntarios como "moderado" pero lamenta que se usen menos los métodos anticonceptivos

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García Gallego, ha valorado el aumento de los abortos voluntarios en España como "moderado", pero advierte del incremento de casos de personas que no utilizan ningún método anticonceptivo --44% en 2022, frente al 43% en 2021--, por lo que ha pedido una "adecuada formación" en educación sexual.

"Insistimos en algo fundamental como las medidas preventivas, que tienen que ver con dos pilares esenciales: la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos, además de la necesidad de cuidar nuestra salud", ha expresado García, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que las referencias en educación sexual no se dan en las escuelas, sino "en el ámbito de la pornografía" y en otros referentes "que no tienen nada que ver con la educación". "Por mucho que se recoja en la ley, no se acaba de implementar en todos los niveles educativos una educación sexual adecuada y el acceso a la misma sigue siendo limitado", ha enfatizado la presidenta de ACAI.

En general, ha incidido en que la subida "moderada" de los abortos voluntarios se da fundamentalmente entre los 20 y los 30 años. "Lo que es muy llamativo de los datos es que el perfil de la mujer es semejante. Son mujeres que tienen hijos en el 55 por ciento de los casos, que trabajan por cuenta ajena y que tienen una formación media", ha detallado.