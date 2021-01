ACAI denuncia que Sanidad prepara un decreto para no poder elegir el método para interrumpir el embarazo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que el Ministerio de Sanidad está preparando un real decreto por el que las españolas solo podrán abortar en España a través del método farmacológico en centros ambulatorios públicos hasta la novena semana de gestación, sin tener en cuenta sus circunstancias personales y médicas.

En este sentido, la organización ha asegurado que es "incierto" que los centros IVE solo realicen abortos instrumentales (que no quirúrgicos), ya que es la mujer la que de acuerdo a sus circunstancias médicas y personales decide el método más acorde a su situación.

"Sanidad sostiene que los abortos provocados se han venido realizando en los centros acreditados concertados (que no privados) por saturación del sistema público. Esta afirmación falta a la verdad, ya que las IVE se han realizado en estos centros porque desde la aprobación de la Ley de 1985, el personal de los centros públicos ha evitado realizar esta prestación sanitaria entre otras razones porque se han visto afectados por una objeción de conciencia fundamentalmente profesional y porque no han sido formados en las técnicas IVE, ya que el aborto provocado no es materia curricular en las carreras ni de Medicina ni de Enfermería y tampoco se enseña durante la especialización", han dicho la organización.

Pese a que ACAI consiguió que se introdujera en la Ley de IVE la imprescindible formación en todos los métodos, la norma no se ha cumplido. En este sentido, la generalización del aborto farmacológico permitiría "eludir" esta obligación establecida en la ley, ya que dicha técnica supone una "menor formación" e implicación del personal médico y sanitario en el aborto, siendo la mujer la que prácticamente, por si misma, realiza la IVE.

"Tal y como reconoce el texto de la consulta pública previa, las razones que motivan esta medida, responden a criterios económicos, pero en modo alguno a criterios de calidad; ya que tal y como establecen todos los organismos internacionales, entre ellos la OMS, todos los profesionales que realizan abortos, ya sea en la sanidad pública, concertada o privada, deberían estar formados en todas las técnicas de IVE para poder garantizar la seguridad de las pacientes, la libertad de elección de las mujeres y poder abordar los fallos y efectos indeseados del método farmacológico, ya que el fallo de esta técnica es de entre un 3 por ciento y un 5 por ciento, y entre el 0,5 por ciento y el 2 por ciento de los casos, el embarazo es evolutivo", han detallado.

Además, ACAI ha avisado de que también es "incierto" que mayoritariamente las mujeres elijan el método farmacológico, sino que es al "contrario", más del 70 por ciento de las mujeres españolas eligen el método instrumental cuando se les permite elegir.

Asimismo, y en contra de las presunciones carentes de fundamento que hace Sanidad en su consulta, ACAI ha informado de que desde los centros IVE siempre se aborda con las mujeres sus posibilidades anticonceptivas en nuestra lucha por reducir los embarazos no deseados y en consecuencia los abortos.

"En contra de lo manifestado por Sanidad, las profesionales que realicen abortos deben estar integrados en unidades especializadas que respalden la intervención, porque la IVE es una técnica sociosanitaria compleja que abarca varios aspectos en relación con la mujer: el estrictamente sanitario, el social, el psíquico y el íntimo", ha apostillado.