El abordaje multidisciplinar, "fundamental" en el manejo los tumores de cabeza y cuello

Los expertos reunidos en el 'IX Congreso Tumores de Cabeza y Cuello' han puesto de manifiesto que una atención integral multidisciplinar es "fundamental" para tratar estos tumores, ya que es "básica para el mejor diagnóstico, tratamiento y soporte".

Entre los expertos implicados en estos tumores, se encuentran los oncólogos médicos, los cirujanos maxilofaciales, los otorrinolaringólogos y oncólogos radioterápicos.

Tal y como concreta el doctor Ricard Mesía, presidente del Grupo Español de TTCC, "el cáncer de cabeza y cuello es complejo, al estar situado en la zona de máxima relación social, donde está el habla, la vista, el olfato, la respiración y la digestión, por lo que el equipo multidisciplinar probablemente es el más extenso en oncología".

En el proceso de diagnóstico, participa el neuro-radiólogo, el anatomopatólogo, el otorrinolaringólogo y el cirujano maxilofacial; en el tratamiento, el cirujano plástico (que repara el defecto producido por los tratamientos), además del otorrinolaringólogo, el cirujano maxilofacial, el oncólogo médico y el oncólogo radioterápico.

"Por último, en los tratamientos de soporte tienen un peso fundamental los nutricionistas, los oncogeriatras, los psiquiatras, los psicólogos, los asistentes sociales, los rehabilitadores y los educadores sociales", señala Mesía.

El principal problema, en su opinión, son "las secuelas en los pacientes y la dificultad que tienen para volver reintegrarse en su vida laboral y social". Por eso, ha resaltado la figura de los educadores sociales, "que tienen un papel relevante que aún no hemos explorado, junto con logopedas y fisioterapeutas".

También juega un papel importante el deporte, porque, según Mesía, "los estudios nos muestran que los pacientes con buena forma física antes y durante el tratamiento se recuperan mucho antes".

LA RECUPERACIÓN ES CLAVE

En este sentido, la recuperación es clave porque permite, por ejemplo, retomar actividades sociales y acudir a restaurantes. "Los pacientes no quieren que se les vea tragar mal o que no pueden hablar mientras comen. Son aspectos que se pueden rehabilitar y tenemos que ayudarles porque, si no, se aíslan y sufren depresiones", advierte este experto.

"Otro dato a tener en cuenta es que la tasa de divorcio en cáncer de cabeza y cuello es superior al resto de pacientes de cáncer por esta falta de relación social", añade.

INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA

En el campo de la investigación preclínica, destaca la aparición de un biomarcador que ha contado con una importante colaboración española, el virus del papiloma humano (VPH), que se ha demostrado que causa cánceres de faringe y tiene un papel en el diagnóstico y en el pronóstico.

"En este campo, somos líderes mundiales y participamos en un consorcio mundial. Otro biomarcador relevante es PD-L1. Pero debemos seguir investigando en otros", destaca el doctor Mesía.

Otra área de investigación relevante es la biopsia líquida. Es decir, el análisis de sangre en la búsqueda de células tumorales que estén circulando en el plasma. En los cánceres de cabeza y cuello, la biopsia líquida podría determinarse también en una muestra de saliva, porque está en contacto con las células tumorales.

"Otra línea interesante es el estudio de la microbiota de la boca, que son los microorganismos vivos y bacterias en nuestra cavidad oral y que quizá también sea relevante en estos tumores", expresa el presidente del Grupo Español de TTCC.

Con todo, este experto reconoce que "España no está bien en investigación en cánceres de cabeza y cuello". El motivo, prosigue, "es que la inversión es nula". Por ello, ha anunciado el lanzamiento de la primera beca traslacional para potenciar la investigación preclínica, dotada con 80.000 euros. "Esperemos que inicie la chispa que provoque que se investigue en este tipo de tumores. Es un hito en la Oncología española", destaca el doctor Mesía.

INVESTIGACIÓN PUNTERA

Por otro lado, el Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello está ultimando un ensayo fase II en el ámbito académico con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en pacientes con enfermedad recurrente y metastásica que son frágiles o que no pueden recibir el tratamiento estándar.

Además, se ha realizado una revisión en 18 hospitales y con más de 500 pacientes incluidos sobre una pauta de paclitaxel y cetuximab desarrollada por el propio Grupo hace 10 años. Ahora, se está analizando los datos de mundo real.

Por otro lado, se está analizando el perfil molecular, mediante secuenciación de nueva generación, de los pacientes con cáncer tiroides. El objetivo es encontrar dianas terapéuticas para ofrecer un tratamiento más allá del abordaje estándar.