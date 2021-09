El abordaje bilateral mediante ultrasonidos puede corregir el temblor de manos, voz y cabeza, sugiere una investigación

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de HM CINAC Madrid sugiere que el abordaje bilateral mediante ultrasonidos focales de alta intensidad (HIFU) - un procedimiento no quirúrgico y mínimamente invasivo - puede corregir el temblor de manos, voz y cabeza, además de que los pacientes experimentan un cambio inmediato y permanente en las manifestaciones de la patología, lo que desemboca en una mejora sustancial de su calidad de vida

Investigadores españoles adscritos al Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Madrid, del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, han demostrado preliminarmente que la talamotomía bilateral - en ambos hemisferios del cerebro- mediante HIFU se puede realizar, es segura y efectiva.

Esta conclusión se extrae de un ensayo piloto, cuyos resultados han sido publicados en 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry'. De esta forma, este tratamiento no quirúrgico y mínimamente invasivo de ambos hemisferios simultáneamente, representa un avance significativo en el tratamiento del temblor esencial, ya que hasta la fecha todos los abordajes con ultrasonidos para confrontar el temblor esencial se realizaban exclusivamente en uno de los hemisferios cerebrales.

El temblor esencial es una condición neurológica cuya principal y, muchas veces, única manifestación clínica es el propio temblor, que suele estar localizado en ambas manos y en menor medida en la cabeza y la voz. Además, aunque puede empeorar con los años, no es estrictamente una enfermedad neurodegenerativa.

Este ensayo piloto se ha realizado en nueve pacientes y en colaboración en el University Hospital of Zurich (Suiza) y aunque es una evidencia preliminar limitada por el número de pacientes tratados, es un paso de gigante que abre la puerta a un nuevo ensayo con una cohorte de pacientes más amplia, que posibilitaría evidencias definitivas sobre la fiabilidad de este tratamiento.

El abordaje con ultrasonidos en un solo hemisferio del cerebro (talamotomía unilateral) ha resultado, hasta ahora, altamente eficaz para tratar el temblor de un lado del cuerpo (el contralateral al hemisferio tratado), pero no tiene ningún efecto sobre el lado no tratado.

"Con el abordaje bilateral podemos eliminar el temblor de ambas manos. Además, el tratamiento bilateral mejora sustancialmente el temblor de voz y de cabeza. Esencialmente se podría decir que con un abordaje bilateral el temblor esencial logramos un prometedor avance", señala el doctor Raúl Martínez, neurólogo de HM CINAC Madrid y autor principal del estudio.

El tratamiento con ultrasonidos (HIFU) se basa en un procedimiento no quirúrgico que impacta sobre el temblor esencial en una sola sesión de aproximadamente 3 horas, y tras la cual el paciente recupera su vida habitual en menos de 24 horas. Los ultrasonidos permiten la realización de una termoablación -aumento de temperatura en un punto diana de forma progresiva y controlada-gracias a la confluencia de ultrasonidos de alta intensidad, logrando una ablación focal del tálamo en ambos hemisferios cerebrales.