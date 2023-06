Entre el 85 y el 97% de los pacientes con enfermedad renal crónica carecen de diagnóstico

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 3 (moderada) no diagnosticada registrada es del 85 al 97 por ciento en España, Australia, Canadá y Brasil, según los resultados del estudio multinacional 'REVEAL-CKD', presentados por AstraZeneca en el Congreso de la Asociación Renal Europea (ERA) 2023, celebrado en Milán (Italia).

La ERC en estadio 3 sin diagnosticar también sigue siendo elevada en pacientes con comorbilidades que presentan un alto riesgo de progresión de la enfermedad, ya que los resultados demostraron que era del 75 al 91 por ciento.

Se trata de un estudio que descubre nuevas evidencias en vida real (RWE, por sus siglas en inglés) y que demuestran la significativa baja tasa de diagnóstico de la ERC. "Estos datos muestran que existe una necesidad urgente de mejorar el cribado que pueda conducir a un diagnóstico más precoz", indican desde AstraZeneca.

Las implicaciones de estas pruebas se ven reforzadas por otros resultados publicados en el estudio 'REVEAL-CKD', que demuestran los beneficios de registrar un diagnóstico en el estadio 3, ya que puede ayudar a mejorar la salud renal con una disminución significativa del descenso de la TFGe, lo que subraya la necesidad de un cribado más temprano en las poblaciones de riesgo.

Retrasar un año el diagnóstico de la ERC en estadio 3 provocó un aumento de la progresión de la enfermedad a los estadios 4 o 5 en un 40 por ciento y del riesgo de necesitar un trasplante renal o tratamiento de diálisis a largo plazo en un 63 por ciento, siendo ambos indicadores de enfermedad renal terminal.

SE PREVÉ QUE LOS PACIENTES CON ERC AUMENTEN EN UN 44% HASTA 2032

Otro modelo de previsión de simulación a nivel de paciente de datos de ERC tomados entre 2022 y 2032, titulado 'The growing burden of chronic kidney disease in UK: an IMPACT-CKD analysis', cuyo objetivo era cuantificar el impacto de la creciente carga de la ERC. Los resultados revelaron que se prevé que los pacientes con ERC que reciben tratamiento renal sustitutivo (TRS) aumenten en un 44 por ciento de aquí a 2032.

Como resultado, se espera que el coste asociado a la TRS aumente casi un 70 por ciento hasta alcanzar los 2.160 millones de euros. Además de la importante carga clínica y los costes directos asociados, la ERC también se asocia a una gran pérdida de productividad.

A lo largo de un periodo de 10 años, se prevé que la ERC provoque 81,60 millones de días de trabajo perdidos en pacientes diagnosticados, y 11,89 millones de días de ausencias en el trabajo de los cuidadores de pacientes con ERC.

Estos estudios RWE forman parte del programa Accelerating Change Together de AstraZeneca sobre la ERC ('ACT on CKD'). Se estima que desde el inicio de ACT on CKD en 2021, se ha realizado un cribado a más de 32 millones de personas en situación de riesgo y que más de 10 millones de pacientes con ERC han sido diagnosticados en todo el mundo.

"Estos nuevos datos de evidencia en vida real presentados en ERA 2023 se basan en la investigación existente y reflejan un claro escenario: la enfermedad renal crónica es una emergencia de salud pública mundial que debe abordarse de inmediato", ha apuntado el vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Negocio de Biofármacos de AstraZeneca, Ruud Dobber. "El estudio 'REVEAL-CKD' es el primero que muestra tanto el enorme infradiagnóstico de la enfermedad renal crónica como el impacto clínico si se diagnostica demasiado tarde", ha añadido.