El 70% de las personas con migraña tiene que parar su actividad diaria cuando sufre un ataque

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de las personas que padecen migraña asegura que siempre, o casi siempre, tiene que parar su actividad diaria cuando sufre un ataque, según se desprende de una encuesta elaborada por la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE).

Esta iniciativa se desarrolla con motivo de la campaña 'Vidas en pausa por la migraña', puesta en marcha por la entidad con la colaboración Abbvie, Dr. Reddy's, Grünenthal, Lilly-Organon, Lundbeck, Pfizer y Teva, por el Día Internacional de la Acción contra la enfermedad, que se celebra el 12 de septiembre.

"A través de esta iniciativa queremos concienciar al conjunto de la sociedad sobre el impacto que tiene esta enfermedad neurológica en la vida de quienes la sufrimos. Cuando tienes un ataque de migraña, la intensidad del dolor y los síntomas que acompañan te obligan a recluirte en una habitación a oscuras sin ruidos esperando que el tratamiento haga efecto. No tiene contemplaciones, cuando aparece, pones en pausa tu vida, por muy importante que sea lo que estabas haciendo. Que la sociedad comprenda esto es clave para acabar con la banalización de la enfermedad", ha enfatizado la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina.

Según AEMICE, se calcula que en España hay cinco millones de personas afectadas por esta enfermedad neurológica, siendo la inmensa mayoría mujeres (8 de cada 10 casos). Se caracteriza por episodios de dolor que pueden durar hasta tres días y que suelen ir acompañados de otros síntomas como, por ejemplo, hipersensibilidad a la luz, al ruido, a los olores, náuseas o aura, entre otros. Casi 1,5 millones de personas con migraña sufren más de 15 días de migraña al mes (lo que se conoce como migraña crónica).

Una situación que, tal y como se evidencia en la encuesta en la que se han entrevistado a poco más de 1.100 pacientes con una edad media de 49 años, impacta de manera muy importante en la vida diaria de los afectados. Y es que, de media estas personas suelen padecer una crisis durante 401 horas al mes, lo que supone unos 13 días perdidos, teniendo en cuenta que el 70 por ciento de los encuestados estaba trabajando.

Asimismo, el trabajo llevado a cabo por AEMICE señala que el 92 por ciento de los encuestados ha tenido que anular planes con amigos; el 42 por ciento no ha podido atender a sus hijos de la manera que hubiera deseado; el 56 por ciento ha anulado un viaje previsto o alterado el plan; el 78 por ciento no ha podido practicar un deporte; el 68 por ciento no ha podido asistir a eventos culturales o deportivos; el 26% no ha acudido a exámenes; el 48 por ciento no ha asistido a reuniones importantes de trabajo, y el 55 por ciento no ha acudido a un evento familiar importante como, por ejemplo, una graduación o cuidar de un padre hospitalizado.

"Es una enfermedad altamente discapacitante; de hecho, es la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años, pero a pesar de ello a día de hoy todavía existe una alta incomprensión social sobre su impacto. Afecta a todas las esferas de la vida y, por lo tanto, va a limitar a estas personas en su crecimiento personal, profesional y familiar. Además, es algo muy triste ver como muchas mujeres que padecen migraña incluso se plantean o no la maternidad por padecer esta patología", ha asegurado el neurólogo y presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta.

JORNADA CONMEMORATIVA DE ACCIÓN CONTRA LA MIGRAÑA

AEMICE va a celebrar el próximo 12 de septiembre en Madrid la Jornada conmemorativa del Día Internacional de Acción contra la Migraña, en la que se presentará el vídeo documental de la campaña 'Vidas en pausa', con testimonios de cuatro pacientes, y en la que se van a analizar las últimas novedades en el abordaje de la migraña.

Además, se llevará a cabo una mesa debate en la que profesionales sanitarios, representantes de los principales partidos políticos y pacientes hablarán sobre la importancia que tiene alinear las políticas sanitarias a las necesidades reales de los pacientes. Todos ellos, analizarán el presente y futuro del abordaje de la enfermedad, las principales líneas de investigación que hay en marcha, así como las claves que hay que tener para lograr la excelencia en el manejo de la patología.

"Estas jornadas son muy importantes para pacientes y familiares dado que nos ayudan a conocer un poquito más nuestra enfermedad y a estar al día de todas las novedades que puedan ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida", ha explicado Colomina.