Un 70% de los pacientes Covid-19 que han sido intubados necesitan ayuda logopédica para volver a alimentarse

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 70 por ciento de los pacientes Covid-19 que han sido intubados necesitan ayuda logopédica para recuperar una alimentación normal, según ha explicado el secretario y vocal del Colegio Profesional de Logopedas de Galicia (CPLGA), Francisco Javier Bueno Herrera.

Por ello, el experto ha destacado la "importante" función de los logopedas en la rehabilitación de los pacientes de la Covid-19 tanto a nivel de deglución como a la hora de recuperar la voz o un buen nivel de comunicación.

"Los logopedas valoramos en primer lugar si el paciente está en condiciones de tragar correctamente e iniciar una dieta oral y, a partir de esa valoración, vemos si precisa algún tipo de adaptación para acceder a la alimentación oral (triturados) o rehabilitación para poder recuperar su función para tragar", ha explicado.

Además, prosigue, intervienen en lo referente a las dificultades en la voz, ya que muchos de estos pacientes también presentan problemas tras el paso por la UCI para mantener una voz y para poder comunicarse, así como otro tipo de daños neurológicos derivados del virus como pueden ser los problemas en la función del lenguaje.

A su juicio, que el inicio del tratamiento logopédico se demore en el tiempo puede provocar que los pacientes tarden más en llegar a disfrutar de una dieta normal, lo que a su vez va a repercutir en que tengan que depender de una sonda para alimentarse durante más tiempo, en que van a estar peor nutridos e hidratados e, incluso, en que pueden tener complicaciones respiratorias como una neumonía si, como consecuencia de la disfagia, parte del alimento pasa a las vías respiratorias.

Lamentablemente, según el vocal del CPLGA, el papel del logopeda en la rehabilitación tras patologías agudas como la Covid-19 es "aún bastante desconocido" por la sociedad y por las propias instituciones sanitarias, lo que provoca que muchos pacientes puedan recibir el alta hospitalaria sin ni siquiera haber sido valorados en ningún momento por un logopeda.

"El problema que tenemos es que hay muchos hospitales que no cuentan con logopedas o, si los tienen, no se pueden dedicar a este tipo de pacientes porque están destinados a pacientes ambulatorios. Es necesario que haya más logopedas en el Sistema Sanitario Público porque este tipo de pacientes se benefician mucho de nuestra atención. Son pacientes que observamos que mejoran cuando intervenimos sobre ellos y a los que, además, un diagnóstico temprano de las dificultades les asegura que van a tener menos secuelas", ha detallado.

Del mismo modo se ha pronunciado la vicepresidenta del CPLGA, Diana Gándara, quien ha asegurado que la logopedia, al tratar con la salud de las personas y mejorar su calidad de vida, "no debe ser un artículo de lujo".

"No puede ser que dependiendo de dónde vivas y del área sanitaria a la que pertenezcas puedas tener acceso o no a un logopeda de manera pública. Hay que pensar que todos aquellos que llegan a las clínicas privadas lo tienen que pagar de su propio bolsillo, algo que no siempre es posible, por lo que es necesario y esencial que las administraciones competentes comprendan la importancia de dotar de logopedas al sistema público de salud", ha enfatizado.

En este sentido, la doctora ha informado de que en las consultas privadas se están recibiendo a pacientes con secuelas de la Covid-19, aunque, seguramente, "no a todos los que las padecen". Entre las más frecuentes cita los problemas de voz y disfagia, consecuencia de los largos periodos de intubación, pero también otras secuelas como la disnea, que puede producir afectaciones vocales, secuelas neurocognitivas como la falta de atención o la pérdida de memoria; y otras más graves de carácter neurológico como las sufridas por algunos pacientes que han padecido un ictus a raíz de la infección por el coronavirus y que precisan de rehabilitación del lenguaje y del habla.

"Son un sinfín de secuelas que afectan a la calidad de vida de los pacientes y en las que la rehabilitación logopédica puede marcar un antes y un después de esa recuperación y mejora. El pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes mejora de forma sustancial al recibir este tipo de atención. Los pacientes acaban saliendo de nuestras consultas encantados porque al final su calidad de vida mejora mucho y sus problemas a la hora de deglutir y comunicarse pueden tener una solución con la que igual no contaban", ha zanjado.