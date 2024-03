El 58% del gasto sanitario total requiere colaboración público-privada y el 3% del PIB sanitario es del sector privado

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector sanitario es uno de los pilares de la economía de un país y, dentro de él, el sector sanitario privado es "una pieza clave" ya que entre el 54 y el 58 por ciento del gasto sanitario total requiere de una colaboración público-privada y, del 10,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) total del sector sanitario, el tres por ciento viene del sector privado.

Así se desprende del informe 'Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector Sanitario Español', impulsado y presentado este miércoles por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

"Este informe lo que pretende es demostrar la importancia del sector sanitario en su conjunto en nuestro país, es el motor, si no hubiera colaboración público-privada no habría sector sanitario. No hay sistema de salud si no hay colaboración público-privada", ha remarcado el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca.

El documento muestra lo que supone para el Sistema Nacional de Salud (SNS) la actividad del sector privado analizando 95 indicadores totales, en cindo áreas de estudio y con 11 Ministerios vinculados.

El primer área de estudio analizada es la de 'Economía y crecimiento', y, en ella, se muestra que la facturación de las empresas del sector sanitario de impacto directo e indirecto supera los 75.134 millones de euros. Así, destaca que la gestión de hospitales privados generó en 2022 un volumen de negocio de 12.400 millones de euros, con un incremento del 5,5 por ciento respecto a 2021 y la facturación de los seguros de salud en 2022 alcanzó la cifra de 10.908 millones de euros.

Con respecto al área de 'Asistencia sanitaria', el informe señala que el 55,6 por ciento de los hospitales españoles son de titularidad privada, lo que supone el 32 por ciento de las camas hospitalarias, y el 70,5 por ciento de los centros sociosanitarios. Los hospitales privados llevan a cabo el 31 por ciento de las cirugías y el 24 por ciento de las altas y las urgencias de España.

En términos de equipamiento médico de alta tecnología, el informe resalta que el sector hospitalario privado cuenta con el 52 por ciento de las resonancias magnéticas. Por otra parte, los hospitales privados con conciertos sustitutorios llevaron a cabo cerca de 574 mil intervenciones quirúrgicas, más de 10 millones de consultas y atendieron cerca de 2,5 millones de urgencias y más de 550 mil altas hospitalarias.

"Somos 12 millones los españoles que contamos en la actualidad con un seguro privado de salud. Lo que motiva a estas personas a tener un seguro de salud privado es una cobertura accesible, que tiene una magnífica relación calidad precio y que permite acceder al especialista directamente", ha señalado el secretario general de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, Luis Miguel Ávalos.

A su vez, es remarcable que, en España el 92 por ciento de las ambulancias operativas para cualquiera de los servicios son de propiedad privada.

"Estamos siempre en los avances más punteros, necesitamos dar respuesta a la alta complejidad e incorporar estos procedimientos pioneros. En la actividad quirúrgica realizamos una de cada tres intervenciones. La sanidad privada es una parte fundamental porque así nos elige el ciudadano, somos fruto de la libertad de elegir dónde quiere ser tratado y de una manera asequible. Somos el aliado flexible, aportamos sostenibilidad y flexibilidad al sistema donde la falta de flexibilidad es una de sus principales carencias", ha declarado el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus.

Por otro lado, en cuanto al ámbito de 'Empleo, empresa y equidad social', tal y como se extrae del informe, el sector sanitario privado agrupa a más de un millón de asalariados en España, que suponen un 7,65 por ciento del total.

El sector sanitario tiene un tejido empresarial de 198.869 compañías, el 5,7 por ciento del total de entidades en España, lo que le hace ser uno de los principales generadores e impulsores de empleo. A nivel de equidad, es reseñable que el 60 por ciento de los profesionales en el sector sanitario son mujeres y que, gracias a la labor de las farmacias en el mundo rural, el 90 por ciento de la población en municipios rurales pequeños y el 70 por ciento de los micromunicipios tienen acceso a servicios de salud.

En lo que respecta al área 'Industria, inversión e innovación', el informe muestra que actualmente hay 149 plantas de producción de la industria farmacéutica y que uno de cada cinco euros invertidos en I+D son aportados por el sector farmacéutico. El 34,8 por ciento de las patentes son de carácter privado y el 86 por ciento de los ensayos clínicos están financiados con fondos privados.

"La inversión en Sanidad es lo mejor que puede hacer un país con su futuro. La inversión en medicamentos también es algo bueno porque traen beneficios importantes, el 73 por ciento de la ganancia en años de vida de la población se debe a los nuevos medicamentos en las últimas décadas. España es el país líder en Europa en ensayos clínicos", ha asegurado el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay.

Por último, en el área de 'Formación e investigación' se destaca que el 63,43 por ciento de universidades españolas son privadas, de las cuales el 37,09 por ciento ofertan estudios en el ámbito de la salud. Además, es relevante que el 27,7 por ciento de estudiantes de grado en ciencias de la salud lo hicieron en un centro de titularidad privada, que el 34,54 por ciento de los másteres de salud están impartidos por universidades privadas y que el 44,6 por ciento de los alumnos matriculados de grado medio en estudios del ámbito sanitario y el 61,8 por ciento de grado superior lo hicieron en centros privados.

Con todo ello, la secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (ASPE), Josune Méndez de Cruz, ha apuntado que el sector sanitario privado "evita el colapso del SNS, reduciendo la presión asistencial y contribuyendo a sus sosteniblidad a través de la colaboración sociosanitaria".

"Hablar de iniciativa privada en Sanidad es hablar de: motor económico, mejora de la salud, empleo, investigación e innovación, mejora social, creación de talento y formación y de compromiso y colaboración indiscutibles. Sin iniciativa privada no hay fármacos ni vacunas, no hay transporte sanitario, tecnología diagnóstica ni terapéutica, ni recursos residenciales y asistenciales suficientes", ha concluido la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva.