El 54,6% de la población cree el sistema sanitario funciona bien, aunque el 86,8% ve necesario hacer cambios

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 54,6 por ciento de la población cree el sistema sanitario funciona bien, aunque el 86,8 por ciento ve necesario hacer cambios, concretamente un 15,7 por ciento señala que 'funciona mal' y necesita 'cambios profundos', frente al 12,4 por ciento que no ve necesario cambio alguno, según se desprende del Barómetro Sanitario correspondiente a la tercera oleada de 2024.

Los datos dados a conocer este martes por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondientes al mes de octubre, muestra que la percepción que de su funcionamiento tiene la población general (lo haya utilizado o no) se traduce en un nivel de satisfacción de 6,21 puntos sobre 10 en octubre de 2024, un dato inferior a los 6,35 de la pasada oleada y ligeramente inferior a los 6,24 puntos registrados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la a percepción de la población general sitúa a los servicios del 061/112 y a la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,31 y 7,13 puntos, respectivamente, como los servicios mejor valorados, los hayan utilizado o no en este periodo del 2024.

Mientras, sobre las consultas de Atención Primaria se puntúa, en términos de satisfacción, el dato baja a 6,22 puntos en octubre de 2024 frente a los 6,41 puntos del mismo periodo de 2023. La valoración de las consultas de atención especializada se sitúa en 5,80 puntos habiendo sido de 6,01 en el mismo periodo de 2023.

Respecto a la percepción sobre la igualdad en el trato en la sanidad pública, el nivel socioeconómico, la edad y el origen de las personas atendidas son los aspectos en los que en mayor medida se considera que hay igualdad a la hora de recibir servicios sanitarios. En cuanto a la edad o el nivel socioeconómico de las personas ha aumentado, además, el porcentaje de quienes creen que el trato es igual; concretamente así lo percibe el 84 por ciento, en el caso del nivel socioeconómico que es la característica en la que se percibe una mayor igualdad en el trato, y el 77,5 por ciento respecto a la edad

Por el contrario, casi un 39 por ciento de la población general percibe que no se reciben los mismos servicios según la comunidad autónoma de residencia (un 16% dice no tener opinión), y un 35,5 por ciento considera que también es desigual el trato según el manejo que tenga cada persona de las nuevas tecnologías. El 50 por ciento de la población percibía en 2019 que los servicios prestados por la sanidad pública eran iguales independientemente de la CCAA en la que se reside.

El 84,2 por ciento de las personas usuarias de los servicios de Atención Primaria valora positivamente la atención recibida, mostrando una evolución positiva tras un descenso post-pandemia. Continúan siendo los aspectos mejor valorados por los ciudadanos la confianza y seguridad que transmite tanto el personal de enfermería como el personal médico (8,13 y 7,89 sobre 10 respectivamente).

En octubre el 43,8 por ciento ha consultado a un especialista de la sanidad pública en los últimos 12 meses, bien por indicación del médico de Atención Primaria (37,3%), bien por citación del propio médico especialista en una consulta anterior (58,1%). El 81,5 por ciento de las personas usuarias valoran positivamente la atención recibida, sin cambios significativos respecto a 2023 (82,8%). Los aspectos mejor valorados por sus usuarios son la información recibida sobre su problema de salud (7,80) y la confianza y seguridad que trasmite el personal módico en las consultas especializadas (7,83).

INGRESOS Y URGENCIAS

El 10,5 por ciento refiere haber estado ingresado en un hospital público en los últimos 12 meses. El 46,3 por ciento lo hizo de manera programada para cirugía o prueba diagnóstica, el 48,8 por ciento por una enfermedad o problema de salud urgente y el 3,8 por ciento por un parto. El 90,5 por ciento de las personas usuarias de los hospitales públicos valora positivamente la atención recibida durante su ingreso. Nuevamente, los aspectos mejor valorados son los cuidados de los diferentes profesionales (enfermería 8,64 puntos y medicina 8,44 puntos).

En octubre del 2024, el 46 por ciento de la población refiere haber acudido a un servicio de urgencias de la sanidad pública en los últimos 12 meses. Los dispositivos de urgencia de Atención Primaria han absorbido el 37,4 por ciento de la demanda en este periodo.

Los servicios de urgencia hospitalarios han recibido el 56,5 por ciento de la misma y el 5,6 por ciento ha utilizado un servicio de urgencias tipo 061/112; en julio fue de 52,9 por ciento y 6,7 por ciento. El conjunto de servicios de urgencias del Sistema Nacional de Salud es valorado positivamente por el 76,5 por ciento de las personas que los utilizaron (75% 2ª oleada).

Por otra parte, los datos se mantienen parecidos al de otros barometros en la pregunta sobre la financiación de la sanidad pública, el 47,5 por ciento piensa todavía que se financia total o parcialmente con las cotizaciones de las personas que trabajan (hace 4 meses se apuntaba al 49%), y únicamente un 48,2 por ciento (46,2% en el anterior barómetro) sabe que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos.

TECNOLOGÍA

El 58,8 por ciento de las personas entrevistadas refiere tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la administración Pública y sólo el 1,1 por ciento no sabe lo que es. Este indicador es relevante puesto que el acceso a la historia clínica interoperable del SNS y, en la mayoría de los casos, a la historia clínica autonómica, precisan de certificado personal electrónico.

El 41,9% ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 58% de las personas entrevistadas que todavía no ha accedido nunca a la misma: un 34,8% de ellas no sabía que existía esa posibilidad y un 21% no sabe o no puede usar Internet.

Asimismo, el 59,4 por ciento sabe que puede retirar los medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias al sistema de receta electrónica interoperable del SNS y el 46,8% de ellos ha utilizado este servicio. El 42,5 por ciento sabe que los médicos de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo frente al 56 por ciento que desconoce este servicio común del SNS.

Respecto a la diversificación de canales de relación entre pacientes y profesionales, el 56,3 por ciento de las personas atendidas en Atención Primaria han efectuado alguna consulta telefónica en los últimos 12 meses. El 68,1 por ciento de ellas manifiestan satisfacción con este sistema.