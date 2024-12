El 35% de la población evita vacunarse a no ser que sea necesario, según una encuesta

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que dos tercios de la población consideran necesaria la vacunación, todavía un 35,1 por ciento de los ciudadanos la reducen a casos de necesidad e intentan evitarla lo máximo posible, según lo asegura una encuesta realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) a 800 ciudadanos de la Comunidad de Madrid con una edad superior a 18 años.

"Viendo el resultado de esta encuesta resulta llamativo que aún un tercio de la población intente evitar la vacunación. Más preocupante aún es que, según una encuesta realizada hace dos años en pacientes respiratorios, más de un 20 por ciento aseguró no haberse vacunado nunca contra la neumonía neumocótica", ha manifestado el presidente de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor Sanz.

Del mismo modo, la encuesta presentada este martes, titulada 'Rol profesional de la enfermera en la vacunación y nuevas funciones enfermeras', refleja la actitud que adopta la población ante la vacunación y demuestra que son las personas mayores quienes siguen con mayor rigor el calendario o las indicaciones de vacunación; hasta un 77 por ciento de las personas mayores de 65 años se vacuna siempre que le toca o le indican.

Los motivos por los que los ciudadanos no se vacunan es porque un 42,3 por ciento creen que no lo necesitan, un 36,2 por ciento tiene miedo o dudas en lo que respecta a los posibles efectos adversos y el 10,8 por ciento no se vacuna debido a la desinformación o falta de prescripción.

Por otro lado, en cuanto a la información disponible sobre las vacunas, más de la mitad de los encuestados (53,4%) consideran que esta es insuficiente, en concreto, la encuesta muestra que son los jóvenes de hasta 34 años lo que más consideran que esta información es incompleta, representando un 67 por ciento.

"Esto se debe a que la población más joven no viene a consulta por lo que no reciben tanta información", ha señalado la enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, Ángeles Beatriz Álvarez, quien, además, ha agregado que los expertos deben "hacer 'marketing' en una serie de situaciones para que conozcan la información suficiente, vayan a consulta y así, poder prevenir".

ENFERMERAS COMO RESPONSABLES DE LA VACUNACIÓN

Esta encuesta también señala que un 86 por ciento de la población reconoce a las enfermeras como responsables de la administración de las vacunas, sin embargo, sigue existiendo un 14 por ciento que no lo tiene claro. A su vez, un 71,8 por ciento de los encuestados consideran que se trata del personal sanitario más capacitado para resolver dudas sobre la vacunación y proporcionar información. "Estos datos refuerzan el papel de las enfermeras como pilar fundamental en la salud pública", ha destacado Ángeles Beatriz Álvarez.

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Este estudio también se ha enfocado en la prescripción enfermera y ha reflejado que el 57 por ciento de los encuestados se muestra totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con que las enfermeras deberían indicar o prescribir medicamentos en caso necesario. Asimismo, un 53,3 por ciento considera que las enfermeras deben aumentar sus competencias, de forma que atiendan el problema del paciente o lo deriven a otro profesional si fuera necesario.

En este contexto, la portavoz y tesorera del CODEM, Mar Rocha, ha añadido que el pleno desarrollo de las enfermeras, "no solo se aseguraría aumentar el bienestar y la seguridad de los pacientes, sino que también se contribuiría a una racionalización del gasto y a una mayor eficiencia del sistema sanitario".

Además, la portavoz del CODEM ha destacado que "la posibilidad de que las enfermeras prescriban determinados fármacos supone una gran mejora en la atención que reciben los ciudadanos y también en el desarrollo de su práctica", recordando además que "están perfectamente capacitadas y habilitadas para realizar la prescripción de manera autónoma en el ámbito de los Cuidados".