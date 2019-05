100 millones de personas al año entran en pobreza extrema por el coste de la sanidad

Publicado 06/05/2019 11:32:10 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 100 millones de personas al año en todo el mundo entran en situación de pobreza extrema por el coste de la atención sanitaria, según ha estimado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que anima a impulsar la inversión en Atención Primaria (AP) para "facilitar el acceso a los más vulnerables, construir sociedades más equitativas y ayudar a las economías a crecer".

"Nadie debería tener que decidir entre la medicina de su madre y la educación de su hijo. La salud es un derecho humano. Necesitamos una AP sólida para poder detectar, examinar y tratar, así como proporcionar información y asesoramiento a las comunidades para prevenir y tratar estas enfermedades", ha señalado el director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai.

En esta región, la OMS lamenta que "demasiadas personas" carecen de acceso a los servicios sanitarios que necesitan. "Para algunas, los servicios están demasiado lejos. Otras no saben cuándo ni dónde buscar atención. Otras temen el estigma y la discriminación. Muchas simplemente no tienen suficiente dinero", recogen.

Al respecto, calculan que una de cada dinco familias en esta zona gasta más del 10 por ciento de sus ingresos en la sanidad. En los países de ingresos medios del Pacífico Occidental, casi la mitad del costo de la sanidad es sufragado por los pacientes, mientras que en los países de ingresos altos los servicios sanitarios se financian predominantemente con fondos públicos. "Aunque el gasto gubernamental en salud está aumentando en general, los fondos no siempre se utilizan de la manera más eficiente", advierte Kasai.

Por otra parte, el organismo advierte de la "crisis" de las enfermedades no tranmisibles: cuatro de cada cinco muertes en el Pacífico Occidental están causadas po este tipo de patologías, como cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas, mientras que más de 100 millones de personas sufren problemas mentales. "Las enfermedades no transmisibles serán devastadoras si no invertimos ya en Atención Primaria", comenta el responsable de la OMS.