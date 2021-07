Yotti dice que "está sobre la mesa" vacunar a los grupos con mayor transmisión

"Estaremos tranquilos cuando todos en el mundo estemos vacunados", afirma

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha afirmado hoy que "está sobre la mesa" enfocar la vacunación contra el Covid-19 en los grupos con mayor transmisión, como los jóvenes, si bien hay que evaluar el riesgo-beneficio de la medida. En todo caso, será la Comisión de Salud Pública la que decida la estrategia de vacunación.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde hoy ha inaugurado el seminario 'Medicina de precisión: ciencia y tecnología al servicio de la transformación del sistema sanitario', y en la que ha estado acompañada por la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y coordinadora del Programa de Medicina Predictiva de IMPaCT, Marina Pollán.

A preguntas de la prensa sobre los diferentes brotes relacionados con el ocio juvenil en diversas comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y la posibilidad que se plantean algunas regiones de vacunarlos, Yotti ha recordado que la estrategia de vacunación "es de país", aprobada por la Comisión de Salud Pública, y hasta ahora se ha conseguido desplegar de forma homogénea.

En este sentido, ha valorado que la decisión de continuar con grupos etáreos e "ir todos a la vez" ha dado "muy buenos resultados".

Cuestionada sobre las variantes, entre ellas las nuevas como la Lambda, de la que ya se han confirmado casos en Cantabria, o el avance de la Delta en Portugal, Yotti ha apuntado, en relación a la segunda, que los casos "se van incrementado" porque las fronteras "son muy difíciles en un mundo globalizado".

"Tranquilos, aún no estamos; estamos en pandemia, no ha terminado y no podemos bajar la guardia", ha advertido, y ha remarcado la importancia de "estar vigilantes" y de la vacunación, que avanza "a mucha velocidad".

En este sentido ha destacado el "altísimo" nivel de aceptación de la vacuna en España, con el 85% de la población vacunada o con intención de hacerlo en cuanto pueda.

"La campaña avanza de forma exponencial y eso es bueno. Podremos estar tranquilos cuando todos en el mundo estemos vacunados", ha subrayado.

Al respecto, Pollán se ha referido a estrategias de vacunación diferentes, como la de Reino Unido, que optó por priorizar la primera dosis para llegar a más población cuando los ensayos clínicos apuntaban que incluso para las cepas habituales la protección no era óptima. "Y se ha visto que realmente, frente a las nuevas variantes, es muy importante tener las dos dosis".

"La protección no es del 100% en ninguna de las vacunas pero las personas que tienen dos dosis están mucho mejor protegidas que aquellas que solo recibieron una", ha señalado.

"ESTAMOS VIGILANDO"

Yotti ha querido transmitir que desde los centros de investigación españoles "estamos vigilando" y ha confiado en "podernos anticipar" a la evolución del virus.

En este sentido ha recordado que el Centro Nacional de Microbiología encargó al Carlos III la coordinación de los laboratorios que en toda España están haciendo secuenciación del virus, funcionado con una red, lo que "es un hito", porque "por primera vez nuestro país tiene una red de laboratorios orientados a la salud pública y están vigilando".

"Si no nos preocupara, no la variante Delta, sino cualquiera, las que pudieran llegar, no se hubiera montado este despliegue", ha señalado Yotti, que espera además poder consolidar esta red con fondos europeos, de modo que no solo sirva para el Covid sino que se mantenga en el tiempo "porque la vigilancia epidemiológica y microbiológica es fundamental".

En este sentido, Pollán también confía en que el sistema de centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, que incluye no solo Covid, también pueda mantenerse en el tiempo porque es una herramienta "que contribuirá a estar más preparados" para esta y otras alertas.

MEDICINA PERSONALIZADA

Por otra parte, la directora del curso ha destacado que la medicina de precisión se encuentra en una "muy buena posición a nivel científico", aunque "todavía queda camino por recorrer" para incorporar estos avances al Sistema Nacional de Salud. "Es la gran asignatura pendiente", ha señalado.

En este sentido, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que ha participado en la inauguración del seminario a través de una intervención en vídeo, ha destacado que "el curso llega en un momento en que tenemos una buena oportunidad para realizar un progreso decisivo en la medicina personalizada".

Yotti ha coincidido en que "estamos ante un tiempo nuevo, ante el tiempo de la acción y la transformación. No queremos hacer lo mismo que llevamos haciendo hasta ahora, y para ello debemos trazar una estrategia integral".

La medicina de precisión es una de las protagonistas del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, aprobado por el Gobierno en julio de 2020, ya que el lanzamiento de una estrategia nacional es una de las cinco medidas incluidas en el eje de I+D+i en Salud que forma parte del Plan.

De esta forma, uno de los objetivos del curso es presentar el Programa de Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología (IMPaCT), que constituye un primer paso para desarrollar la estrategia y que se complementará a lo largo de este año y el próximo con acciones sobre terapias avanzadas, formación e internacionalización.

Los programas incluidos en IMPaCT están alineados con varias áreas que se desarrollarán en la futura estrategia nacional: Medicina Predictiva; Medicina Genómica y Ciencia de Datos. El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) es el responsable de la gestión de los dos primeros, mientras que el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) coordina el tercero.