Vox propone realizar una auditoría a CNIO para "depurar y exigir responsabilidades"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que solicita realizar una auditoría de las actividades del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en los últimos años con el fin de "depurar y exigir responsabilidades" a los encargados que han llevado al Centro a "esta situación económica y de desprestigio".

Además, Vox pide en la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, la racionalización del presupuesto del CNIO para que "el uso íntegro de los fondos públicos esté destinado a la investigación y desarrollo de tratamientos contra el cáncer".

En este sentido, Vox asegura que en el CNIO se ha dado un "claro caso de uso indebido de los fondos públicos", ya que considera que el Centro debe destinar "todos sus recursos económicos y humanos a luchar contra el cáncer en España a través de la investigación" y "abstenerse de cualesquiera otras actividades ajenas a sus fines estatutarios".

Por ello, los de Santiago Abascal denuncian que CNIO Arte -una iniciativa que establece el contacto entre científicos y artistas de primera fila internacional para explorar los territorios comunes entre la investigación científica y la creación artística- destinó "cientos de miles de euros en adquirir obras de arte".

"No obstante, según las informaciones publicadas, en la documentación interna de la entidad consta que el comité de empresa alertó de la existencia de actividades que no son acordes al fin fundacional de CNIO y que además no incrementan su imagen como centro de investigación del cáncer", apuntan desde Vox.

Además, señalan que el CNIO se gastó 877.787 euros en la compra de obras de arte y en la contratación de al menos dos personas pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional, área responsable de la actividad del CNIO Arte.

"Dicho gasto podría elevarse a casi 2 millones (1.898.249 euros) teniendo en cuenta que otros miembros del equipo de la entidad realizaron funciones centradas en esta actividad artística. A mayor abundamiento, se han destinado gastos de más de 20.000 euros en viajes para promocionar las obras de arte en el extranjero", añaden.

Al hilo, Vox defiende que la Dirección del CNIO "no ha negado las noticias acerca del actual déficit de 4,5 millones de euros en la entidad". "Según científicos consultados, hasta ocho miembros del personal investigador abandonaron la institución por la deficiente gestión de la dirección y han terminado siendo contratados por centros homólogos de alto nivel en el extranjero", argumentan en Vox.

Por todo ello, Vox propone que el presupuesto público se ejecute siguiendo los criterios de eficiencia en el gasto para "cumplir con la máxima de servir al bien común de España y los españoles". "Es fundamental asegurar la transparencia de la financiación y el trabajo del CNIO, para que los fondos destinados a la investigación oncológica sean efectivos", finalizan.