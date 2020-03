Vox critica las "inexistentes" medidas del Gobierno contra el coronavirus y pide restringir el movimiento de personas

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este lunes en el Congreso que las medidas de contención del Gobierno para el coronavirus "han fallado" por "inexistentes" y apuesta por "cerrar el grifo" y restringir los movimientos de personas desde el exterior. "Hay momento en que el país tiene que defender a los españoles cuando no están defendidos adecuadamente", ha advertido el diputado de la formación por Madrid, Juan Luis Steegmann.

En rueda de prensa en la Cámara baja, Steegmann ha lamentado que el Ejecutivo no esté poniendo medidas de contención en las fronteras y que puedan seguir entrando en España personas de nacionalidad china, italiana o de Corea del Sur, los países más afectados por esta epidemia.

Según ha indicado, su grupo parlamentario ya instó hace tres semanas al equipo de Pedro Sánchez a cerrar las fronteras con China. Pero ha denunciado que "siguen viniendo chinos e italianos de excursión" a España y no se están poniendo medidas preventivas en Barajas.

"Nos encontramos como paradoja que hay contención interna en Italia no dejan salir a los lombardos de su región, pero sabemos que se están escapando de Lombardía y puede ser que estén viniendo a España", ha advertido.

DEFIENDE LA RESPONSABILIDAD DE VOX EN VISTALEGRE

A su juicio, el Gobierno "no entiende la doctrina de los vasos comunicantes" y tenían "que haber obstruido el orificio" y no dejar pasar "el líquido infeccioso" por las fronteras españolas.

Preguntado por las medidas tomadas por Vox este fin de semana, durante los actos de partido celebrados en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el diputado ha indicado que han tenido "más responsabilidad" de la que tiene el Gobierno, ya que pidieron a simpatizantes y militantes con síntomas que no acudieran. También llamaron a abstenerse a quienes padecieran diabetes, enfermedades cardiovasculares u otras dolencias crónicas.

"Hemos hecho una cosa inédita", ha asegurado Steegmann, quien ha recordado que días antes Isabel Pantoja reunión a 11.000 personas en un concierto y no se canceló, así como otros eventos con público o la manifestación del Día de la Mujer.

El representante del partido que preside Santiago Abascal no se ha pronunciado sobre la necesidad de aislar a las regiones españolas con más casos, pero sí ha pedido un Plan Nacional de contingencia, mayor coordinación entre administraciones, la previsión de necesidades del Sistema Sanitario, o medidas para prevenir la epidemia entre el personal sanitario.

También ha lamentado que el Gobierno no esté informando bien sobre esta epidemia. A su juicio, hay que pasar "de esa visión de 'esto no es más que una gripe', a la de que es una enfermedad que esta mostrando su cara más seria". "Con esto no queremos alarmar, sino poner en valor y término que sí podemos estar preparados, pero el Gobierno tiene que hacer cosas y no lo está haciendo", ha denunciado.

Vox también ha criticado la falta de acción del Ejecutivo en cuanto a las medidas para evitar las consecuencias económicas de la pandemia. El diputado de la formación Juan José Aizcorbe ha señalado de "preocupante" esta situación y ha pedido a los de Sánchez que actúe ante las consecuencias en materia de empleo y en cuanto a las pérdidas que están sufriendo algunas empresas, especialmente en el sector servicios.