Veterinarios avisan de que es "imposible" garantizar la salud pública sin tener en cuenta la salud animal y ambiental

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial One Health, que se celebra este miércoles, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) reivindica este concepto y destaca que, en un mundo cada vez más globalizado, "es imposible garantizar la salud pública sin tener en cuenta la sanidad animal y el medio ambiente".

Así, se reivindican como "los promotores de este enfoque", ya que llevan poniéndolo en práctica "desde hace siglos". Para ellos, explican, "no existe una salud de los animales y otra de las personas, no hay una línea divisoria entre ellas, sino que existe una sola salud, y los virus no distinguen entre personas y animales".

En este sentido, afirma la OCV, "no podemos pensar que proteger únicamente a las personas es suficiente, ya que la fuente de contagio puede estar en los animales, e incluso influenciada por las condiciones medioambientales".

Los veterinarios insisten en la importancia de entender que "la mejor cura para una enfermedad es aquella que no existe", y eso solo es posible a través de una medicina preventiva que englobe a personas, animales y medio ambiente.

El Sistema Nacional de Salud, lamenta la OCV, "es notablemente asistencial y no preventivo, lo que pone en riesgo la salud pública y compromete el tiempo de reacción ante futuras pandemias". Para un mejor funcionamiento de este, añade, "la labor de los veterinarios es imprescindible".

La rabia, la leishmaniosis, la salmonelosis, el ébola o la Covid-19 "son algunas de las muchas enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible". De hecho, afirman, más del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que padecen las personas son de origen animal. Además, el impacto de estas enfermedades no solo radica en el daño a la salud pública, sino que también ocasiona múltiples pérdidas económicas.

Por ello, la OCV recalca que "dentro de un sistema basado en el enfoque 'One Health', los veterinarios desempeñamos un papel fundamental por nuestros amplios conocimientos en zoonosis, microbiología o inmunología, así como por nuestra experiencia en la prevención y gestión de pandemias", concluye.