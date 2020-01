Casado pide mejorar la financiación sanitaria teniendo en cuenta la dispersión

Actualizado 27/01/2020 11:20:05 CET

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha pedido, durante su participación en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, que se aborde ya la financiación sanitaria de las comunidades autónomas, y que dentro de este nuevo modelo se tenga en cuenta no solo el volumen de población sino también la dispersión geográfica de CCAA tan extensas y rurales como Castilla y León.

"Uno de los asuntos más urgentes es la financiación clarísimamente. El 65 por ciento de nuestros recursos dependen del Gobierno, necesitamos de forma urgente más financiación. Nosotros dedicamos el 6,6 por ciento del PIB a sanidad, pero aun así tenemos una deuda. Hay que llegar al menos al 7 por ciento del PIB a nivel nacional y que los criterios de financiación no sean solo per cápita, sino por territorio. No es lo mismo organizar una asistencia sanitaria para dos millones de personas muy concentradas que en otra con población dispersa. Y las personas en el sitio más aislado de Soria, por ejemplo, tienen el mismo derecho a la asistencia que aquellos que viven en el centro de una ciudad", ha argumentado.

Casado, quien ha reconocido que abordar ya la mejora de la financiación es uno de los asuntos prioritarios en la sanidad pública española, ha mostrado su deseo de que haya un acuerdo para reformar el modelo de financiación a nivel estatal, algo que no depende del Ministerio de Sanidad.

"Yo lo necesito. Tenemos mucha necesidad. Todos los consejeros autonómicos tenemos un problema de financiación. No sé si será posible este año o no, pero es absolutamente necesario, no podemos seguir con presupuestos prorrogados. Para poder avanzar, una de las cosas imprescindibles es el dinero. Podemos trabajar en todos los aspectos, pero necesitamos tener la seguridad de poder mantener este sistema sanitario de calidad", ha explicado.

Así, ha insistido en que en una comunidad autónoma como Castilla y León, con mucha población rural, la dispersión es un "grave problema" para la planificación y la financiación. "Hay pueblos pequeños que tienen que estar seguros de que la atención sanitaria les va a llegar, tenemos que organizarlo para que así sea", ha señalado, reclamando de nuevo que la financiación sea "por territorio". Casado ha pedido ya una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien planteará estos problemas de financiación, pero también otros como el déficit de profesionales.

RETOS: "ME PREOCUPA MUCHO" EL SISTEMA SANITARIO EN 5 O 10 AÑOS

Casado ha reclamado que los responsables de las distintas administraciones sanitarias dejen de politizar y hagan "política sanitaria", con objetivos como conseguir mayor equidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y conseguir que sea "sostenible".

"Me preocupa mucho lo que pueda pasar con nuestro sistema sanitario en cinco o diez años si no se corrigen algunos aspectos. Tenemos que conseguir mayor equidad geográfica, lo que es especialmente difícil en una comunidad como la nuestra. Y también eficiencia: lo que pueda resolver un administrativo, que no lo resuelva un enfermero; lo que pueda resolver un enfermero, que no lo haga un médico; lo que pueda hacerse desde Familia que no lo haga un especializado...", ha narrado.

En este sentido, ha apostado por un sistema sanitario que "busque la salud". "Tenemos que tener una administración que se base en la calidad, con un enfoque a largo plazo, decisiones basadas en evidencias, con un sistema integrado de salud con la Atención Primaria como eje central", ha apuntado, reivindicando que, pese a los problemas que pueda tener el SNS, como el déficit de profesionales o las largas listas de espera en algunos servicios, la sanidad española es de "grandísima calidad".

En cuanto a la falta de profesionales, ha abogado por impulsar la formación de especialistas a través del sistema MIR, ya que se está produciendo un envejecimiento de los profesionales y hay déficit en algunas especialidades "precarias", como Pediatría o Medicina de Familia. "En Castilla y León tenemos el honroso lujo de estar en el primer puesto de población médica envejecida. Es evidente que faltan profesionales a nivel nacional, pero no en todas las especialidades.

Esto ha sido motivo de debate dentro del Ministerio y en las CCAA, pero a pesar de los estudios no se tomaron decisiones cuando se deberían de haber tomado. Ahora, en el MIR de este año por fin se están aumentando las plazas. Pero el problema no es a día de hoy, sino a cinco o diez años. Nos tenemos que poner las pilas ya", ha instado.

TRANSFERIR EL MIR A CATALUÑA SERÍA "UN ERROR"

En el turno de preguntas, Casado también ha sido cuestionada acerca de una hipotética transferencia de las competencias MIR a Cataluña, y se ha mostrado "totalmente en contra". "Romper el sistema MIR sería de las peores decisiones que se pueden tomar. El MIR es probablemente de las cosas más importantes en nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, es de los más reconocido junto con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Atención Primaria. Romperlo es uno de los grandes errores que podríamos cometer", ha defendido rotundamente.

Junto con esta cuestión, ha situado como retos reformar la Atención Primaria, "sobre todo en el medio rural". "No existe una receta única para esto, sino que hay que abordarlo zona a zona. No todas las mismas áreas tienen el mismo grado de dificultad y dispersión", ha detallado. Igualmente, ha apostado por un plan de choque en las listas de espera "servicio por servicio", e impulsar la telemedicina en zonas más remotas de Castilla y León, aunque no sustituyendo a los médicos ni cerrando alguno de los más de 3.000 consultorios, sino "de forma complementaria".

"Las necesidades son infinitas pero los recursos no. Tenemos que tomar decisiones basadas en evidencia y eficiencia, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. Necesitamos un Pacto por la Sanidad y con profesionales para que siga siendo absolutamente magnífica en cinco o diez años y estemos orgullosos", ha indicado.

APOYO A IGEA

Por otra parte, Casado, que entró como independiente al Gobierno de Castilla y León gracias a la intermediación del vicepresidente, Francisco Igea, ha afirmado que "apoyaría" cualquier decisión que tome el dirigente de Ciudadanos, tras ser preguntada acerca de la posibilidad de que se presente a las primarias del partido a nivel nacional, compitiendo contra Inés Arrimadas.

"Ciudadanos es un partido muy necesario, absolutamente clave, espero que sepan resolver sus problemas. Puede ser un pivote clave para este país. Estas cosas que están pasando quiero pensar que son circunstanciales. Creo que ese espacio político no ha desaparecido", ha reflexionado.