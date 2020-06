Vara dice sobre la diferente incidencia en Portugal que las decisiones de unos países beneficiaron a otros

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre la diferencia en la incidencia del Covid-19 entre Portugal y otros territorios fronterizos como el extremeño, por ejemplo, que "las decisiones que fueron tomando unos países (frente al coronavirus) fueron beneficiando también a otros", en tanto que "el virus iba en progresión".

"Cuando esto se pueda ver con una cierta distancia, y por tanto con una mayor dosis de efectividad de la que podemos tener ahora, nos daremos cuenta cómo las decisiones que fueron tomando en unos países fueron beneficiando también a otros, porque el virus iba en progresión", ha aseverado al respecto Vara en rueda de prensa este lunes en Mérida tras el Consejo Político Territorial del PSOE federal.

Así, ha argumentado que "la decisión que se tomó en España ha permitido que muchas comunidades en España que han tenido menos casos es porque no le habían llegado todavía pero indefectiblemente le hubieran llegado".

Tras reconocer, en este sentido, que él no cree en la "película" de que "ha habido gente que ha gestionado mejor el sistema sanitario" durante la pandemia del Covid-19, Vara ha añadido que "Portugal tiene un buen sistema sanitario pero no necesariamente mejor que el nuestro", y ha concluido que las diferencias en la incidencia entre territorios cree que se han debido "más bien" a que "no había llegado todavía (a determinadas zonas) el virus que estaba en su progresión", ha añadido.

"Las decisiones que se tomaron en Italia nos pudieron beneficiar a nosotros, las nuestras... En definitiva yo creo que ésa es un poco la razón mayor de peso", ha concluido.