Valencia garantiza que los pacientes trasladados por el viento volverán: "No se ha volado ningún hospital"

VALENCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad del Gobierno valenciano, Ana Barceló, ha garantizado este lunes que los pacientes trasladados del hospital de campaña de Valencia por el fuerte viento de este fin de semana "volverán cuando la situación desaparezca".

"No se ha volado ningún hospital", ha replicado a las críticas de la oposición en la diputación permanente de Les Corts, después de que Conselleria trasladara este domingo a los 20 ingresados en el hospital de campaña ubicado junto a la nueva Fe de Valencia al antiguo del barrio de Campanar como consecuencia por la alerta amarilla.

Barceló ha defendido que esta medida se adoptó para anticipar que "el fuerte viento pudiera generar alguna situación incómoda y de no confortabilidad". "Teníamos previsión porque en Campanar (antigua Fe) todavía disponemos de camas", ha recalcado.

Por tanto, ha pedido a PP y Ciudadanos que "no trasladen bulos a la ciudadanía y no hagan creer que se han volado los hospitales de campaña" y ha prometido que los 20 trasladados volverán al anexo a la Fe, así como que volverá a recibir pacientes cuando el tiempo mejore.

"Porque el hospital de campaña salva vidas, y no entraré a hablar de otros hospitales, hablo de lo que nos corresponde", ha rebatido la consellera socialista, además de destacar que "el de Alicante tiene a todos sus pacientes y el de Castellón los suyos".

Por parte de la oposición, José Juan Zaplana (PP) ha tachado de vergonzoso que hubiera "pacientes en tiendas de campaña denigrantes que se vuelan cuando sabían de las deficiencias de estos hospitales" y ha vuelto a exigir los informes técnicos que avalan sus condiciones.

El diputado de Cs Fernando Llopis ha coincidido en que "se les ha volado el hospital de campaña" y ha defendido que en la Comunitat se podría haber construido un hospital de pandemias como en Madrid.

Y entre los grupos del Botànic, Carmen Martínez (PSPV) ha refutado que "no era un vientecito, sino una alarma amarilla" y ha rechazado que se comparen los hospitales de campaña con el construido en Madrid: "150 millones gastados en un hospital sin protección, sin agua caliente y sin equipamiento".

Al margen del traslado, la consellera de Sanidad ha asegurado que el informe sobre las deficiencias del hospital de campaña de Valencia que hizo público el PP hace unas semanas "no estaba firmado y no lo tenía ni la Conselleria". "Lo obtuvieron, no sé cómo, de manera irregular por parte de alguien que debería estar al frente del hospital", ha deslizado, para apostillar que hubo "una contestación técnica que decía que todas las cuestiones estaban resueltas".

El diputado 'popular', al final de la sesión, ha asegurado que el informe está firmado y lo ha puesto a disposición de la cámara.