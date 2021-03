La vacunación de las embarazadas frente a la Covid-19 podría estar más cerca

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ginecólogo y director médico de las Unidades de Reproducción Asistida de Quirónsalud en el País Vasco y Navarra, Koldo Carbonero, ha afirmado que, aunque todavía no hay estudios de fase 3 sobre ello, la vacunación de las mujeres embarazadas frente a la Covid-19 "está cerca", y que esta permitiría dotar también de anticuerpos al bebé.

En este sentido, confía en que pronto se podrá vacunar a las mujeres embarazadas con inyecciones de RNA mensajero, como la de Pfizer o Moderna, "que permitirán proteger a la madre y generar anticuerpos para el feto", ha señalado, extrapolando las conclusiones de un reciente estudio publicado en la revista 'American Journal of Obstetrics and Gynecology', que demuestra que, si una embarazada contrae covid, al bebé le transfiere anticuerpos y no el virus.

Al respecto, añade que los datos de este estudio demuestran que el sistema inmunitario de una embarazada funciona "igual que si no lo estuviera". De hecho, la capacidad de crear anticuerpos es igual en la mujer embarazada que en la que no lo está, algo que "no se sabía, porque el sistema inmunitario de las embarazadas suele estar algo deprimido", sostiene Carbonero. En concreto, en la muestra del estudio, el 78 por ciento de los bebés recién nacidos de mujeres que se habían contagiado de covid durante el embarazo tenía anticuerpos.

En opinión de Carbonero, que también es presidente de la Sección de Esterilidad e Infertilidad de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEISEGO) y vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, los resultados de este estudio suponen "una gran noticia y un gran hallazgo que debe tranquilizar mucho a las mujeres embarazadas".

La investigación se llevó a cabo de marzo en mayo en Nueva York, en 88 mujeres embarazadas que habían contraído el coronavirus, siendo algunas asintomáticas, pero otras con sintomatología. Se las monitorizó durante todo el tiempo del estudio y, tras el alumbramiento, también se estudió a los bebés, llegándose a la conclusión de que la mayoría de los bebés tenían anticuerpos contra la enfermedad, aunque ninguno había contraído el coronavirus. Es decir, que el virus no traspasa la placenta, pero sí lo hacen los anticuerpos generados por la madre.