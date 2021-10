Los urólogos destacan la importancia de la Atención Primaria en el diagnóstico y tratamiento de incontinencia urinaria

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Urología Femenina, Funcional y Urodinámica (GUFFU) de la Asociación Española de Urología (AEU) ha destacado la importancia de la Atención Primaria en el diagnóstico y tratamiento de la incontinencia urinaria en varones.

En Europa, más de 36 millones de personas sufren incontinencia urinaria y el número de personas afectadas está incrementándose por el aumento de la longevidad. En España, según una revisión sistemática realizada por el Observatorio de la incontinencia (ONI), el número de personas con incontinencia urinaria podría superar los 6 millones.

"La IU es un problema médico, social y económico de gran dimensión. El número de pacientes incontinentes ha incrementado durante los últimos años como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. La mayoría de las personas que la padecen tienden a ocultar su problema a la sociedad y a su familia, por lo que son muy pocos los que buscan ayuda entre los profesionales sanitarios", ha advertido el presidente de la AEU, jefe de servicio de Urología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Manuel Esteban.

Durante la reunión, se ha destacado la colaboración entre los profesionales sanitarios para mejorar la atención y el manejo de los pacientes que padecen incontinencia urinaria (IU) al tiempo que se ha reconocido la labor de Atención Primaria para su diagnóstico y tratamiento.

"La contención es importante para las personas con incontinencia cuando el tratamiento activo no cura el problema, o cuando no está disponible o no es posible. Algunas personas pueden preferir los sistemas de contención en lugar de someterse a un tratamiento activo con sus riesgos asociados. Esto incluye el uso de absorbentes y otros productos", señala el doctor Esteban. Para elegir el absorbente adecuado, es necesario tener en cuenta el estado del paciente (autónomo o dependiente) y el nivel de pérdidas de goteo y uso, ya sea diurno o nocturno.