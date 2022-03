Los urgenciólogos creen que los sanitarios son quienes deben decidir a quién hacer una PCR ante un posible caso de covid

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha comentado que, a su juicio, deben ser los sanitarios quienes decidan a quién hacer una PCR a un posible caso de Covid-19, valorando así las circunstancias de cada paciente.

La organización se ha pronunciado así ante la nueva estrategia de la 'gripalización' de la Covid-19. En este sentido, algunas de las nuevas normas son hacer PCRs solo a personas mayores de 60 o a colectivos vulnerables, y la actuación ante un paciente Covid será muy similar a la que se lleva a cabo ante una gripe.

Para los profesionales de SEMES, el cambio de estrategia frente a la pandemia es "razonable" porque ahora mismo lo que prevalece es una variante que ha demostrado tener menos virulencia, y porque la población es menos susceptible y la mayor parte de la ciudadanía está vacunada y/o se ha infectado, por lo que la población es menos susceptible a contraer una infección grave.

No obstante, los profesionales de SEMES han indicado que, en este contexto, la pandemia debe de ser controlada con otros indicadores más importante, como son el índice de hospitalización o ingreso en UCI; y que deben ser los profesionales sanitarios los encargados de la decisión de diagnosticar o no la enfermedad mediante una PCR.

Asimismo, los urgenciólogos consideran "muy importante" la inclusión de un indicador de porcentaje de positividad en las pruebas realizadas en los servicios de urgencias hospitalarios, así como indicadores de drenaje de estos servicios.

Por otra parte, consideran "relevante" la administración precoz de tratamiento a pacientes vulnerables en los servicios de urgencias con criterios de progresión de la enfermedad (acceda a la revisión sobre Manejo de la infección por SARS-CoV-2 en urgencia).

"Es importante seleccionar a qué pacientes diagnosticar con Covid a partir de ahora ya que si no es un paciente vulnerable o tiene criterios de tratamiento o aislamiento, no es lógico diagnosticarle. No debemos ser absolutistas y tenemos que trabajar con sentido común. Si un joven de 20 años tiene Covid-19 pero vive con una persona inmunodeprimida o trabaja cara el público, sí debemos hacer un diagnóstico de enfermedad Covid porque puede contagiar a personas vulnerables", ha comentado el doctor Del Castillo.

Finalmente, el experto ha apuntado que este es uno de los puntos donde "flaquea" la postura del Ministerio de Sanidad, ya que debería dejar a criterio de los profesionales sanitario si diagnostica o no, según las circunstancias del paciente, convivientes y tipo de trabajo.