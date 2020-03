¿Qué urgencias atienden los dentistas durante el confinamiento por coronavirus?

Dentist Consulting Online Information In A Tablet

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dentista Jorge Ferrús, cofundador de la Clínica Dental Ferrus & Bratos, ha detallado qué urgencias se están atendiendo los dentistas en el contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus, que ha limitado la apertura de las clínicas a atender simplemente caos que requieran de una intervención inmediata.

Sobre el dolor al masticar, el experto indica que, sobre todo si la aflicción se produce en las muelas, es muy probable que se deba a que hay algún alimento incrustado entre los dientes. "Lo mejor es usar la seda o un cepillo interproximal para acceder a esa zona y limpiarla", aconseja. En cuanto al dolor debido a cambios de temperatura, argumenta que "si el dolor se manifiesta en una zona muy localizada, habitualmente el origen está en una caries dental que está avanzando". "Si esta molesta sensación desaparece una vez que el estímulo (la comida) ya no está en contacto con el diente, no es necesario acudir a una clínica dental de forma urgente", matiza.

Sobre este tipo de dolor pero en un área más amplia y no originado por el cambio de temperatura o a la masticación, el especialista asegura: "En tal caso, es posible que se deba a varios motivos: una infección, por lo que habría que acudir a un dentista para que nos recete antibióticos, pero también puede ser un problema muscular. "Los fármacos antiinflamatorios pueden ser de mucha ayuda en estos casos", concluye.

Si se produce sangrado de encías, pican y huele mal la boca, el epxerto apuesta por que se trata de una gingivitis, una enfermedad periodontal que afecta a las encías y está provocada por la acumulación de placa bacteriana y sarro en la boca. En este supuesto, el odontólogo recomienda que, para controlar el sangrado, "lo mejor es extremar las medidas de higiene, combinando el uso de hilo dental con el cepillo e higienizar bien la zona aunque sangren"; y visitar a un periodoncista una vez acabe el confinamiento.

Al tener un diente o una funda rota, señala que si la rotura no está provocando dolor al rozar con la lengua o la mucosa, la recomendación es acudir a una clínica dental. Pero, en caso contrario, una solución muy eficaz es recurrir a la cera de ortodoncia para cubrir la zona de la corona que está dañando la boca. "Sin embargo, y como medida excepcional en caso de que la cera no haga efecto o si la fractura está afectando a acciones cotidianas como hablar o comer, puedes limar la zona afilada de la funda con una simple lima de uñas que no sea de metal", comenta.

Si se mueve un implante, el periodoncista explica que "si el movimiento es leve, lo más recomendable es precaución y evitar morder con ese lado, aunque si impide hacer vida normal o comer, es necesario acceder al tornillo para apretarlo". En tal caso, habría que acudir a una clínica dental.

En el supuesto de que se tengan puntos en la boca, recuerda que esos puntos de sutura pueden permanecer en la boca durante varias semanas, aunque sí que es conveniente extremas las rutinas de higiene diaria en caso de que no sean reabsorbibles. "En este segundo supuesto, resulta muy beneficioso realizar enjuagues bucales dos veces al día con clorhexidina, una sustancia antiséptica que puedes encontrar en farmacias", aclara Jorge Ferrús.

Si se ha caído un bracket, hay dos opciones que se pueden hacer en casa: o intentar volver a ponerlo en su sitio o quitarlo del todo para evitar que lo traguemos accidentalmente o que provoque heridas en la boca. "En caso de que sea imposible realizar una cosa u otra, es aconsejable acudir a una clínica dental que ofrezca sus servicios para tratar urgencias dentales", añade.