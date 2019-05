Urgencias alerta de que sus recursos son "insuficientes" y las urgencias "no están bien estructuradas"

Publicado 27/05/2019 12:25:45 CET

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha alertado, con motivo del Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, que en España la especialidad en medicina de urgencias aún no está desarrollada porque los sistemas médicos de urgencias "no están bien estructurados", las competencias "no están estandarizadas y certificadas", y los recursos para medicina de urgencias son "insuficientes".

Bajo el lema 'la competencia hace la diferencia' quieren alentar a los ciudadanos, pacientes, personal de atención médica, de enfermería y técnicos de emergencias a hablar sobre la medicina de urgencias y a realizar proyectos "para un año de progresos en esta disciplina".

En Europa los servicios de urgencias atienden al año a 157 millones de pacientes. Por su parte, en España se atienden 30 millones de urgencias al año, 80.000 urgencias al día y 10 pacientes cada hora.

Desde la sociedad han señalado que es importante concienciar sobre la necesidad de contar con sistemas médicos de urgencias bien desarrollados, bien preparados y bien organizados en todo el mundo y, con ello, aumentar la supervivencia y reducir la discapacidad después de cualquier tipo de situación médica urgente.

Del mismo modo, han asegurado que su misión es explicar a la población que la atención médica de urgencias y emergencia se realiza mejor con profesionales competentes, médicos especialistas, enfermeras capacitadas, técnicos de emergencias y personal de apoyo competente, que trabajen en estructuras organizadas y sistemas dedicados a la atención médica de urgencias y emergencia.